BMW впервые показала экcпериментальную «семерку» с двигателем V16

Этот автомобиль, построенный в начале 90-х, отличается от предшественника не только дизайном, но и техникой. К примеру, рабочий объем двигателя здесь слегка уменьшен, как и мощность, а вместо механической коробки передач стоит пятидиапазонный автомат.

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Увидеть уникальную «семерку» можно на выставке Techno Classica Essen, которая продлится до 7 апреля.

Ранее не демонстрировавшийся прототип седана BMW 7 серии с двигателем V16 неожиданно объявился на выставке Techno Classica Essen. Полное название четырехдверки — 750iL V16 Goldfisch. Это близкий родственник второй такой машины в кузове E32, правда, со своими особенностями.

Например, рабочий объем двигателя на позднем экземпляре составляет 6646 кубических сантиметров вместо 6651 у предшественника. Мощность тоже разная: 353 лошадиные силы против 408.

© BMW Classic

Отличия есть и в трансмиссии: ранний образец «семерки» с характерными воздухозаборниками-жабрами на задних крыльях оснастили механической коробкой передач от купе 8 серии, но на этом прототипе стоит пятидиапазонный автомат. По словам отделения BMW Classic, целью проекта Goldfisch, стартовавшего в конце 1980-х, была разработка седана уровнем выше обычной 7 серии. Алюминиевый кузов этого прототипа сделан в Италии. А двигатель V16 помещается в моторный отсек без существенных доработок.

© BMW Classic

Впрочем, до серии машина так и не дошла, хотя от сомнительных компоновочных решений первого прототипа, похоже, избавиться удалось. В частности, исчезли «жабры», через которые воздух поступал к радиаторам системы охлаждения. Их перенесли в багажник, так как новый двигатель оказался длиннее стокового V12.