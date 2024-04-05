Продажи Tesla в 2024 году резко сократились относительно 2023

Продажи Tesla резко сократились
За январь-март 2024 года американская компания реализовала 386 810 машин, что не только значительно ниже прогнозов аналитиков (450 тысяч штук), но и на 100 тысяч меньше, чем за первый квартал прошлого года. Несмотря на низкий результат, Tesla все же стала крупнейшим мировым производителем «зеленых» автомобилей, обогнав китайский BYD, сообщает Bloomberg.
BYD завершил первый квартал этого года с показателем 300 114 проданных электромобилей. Что же касается Tesla, то последний раз продажи марки падали во втором квартале 2020 года, когда было продано 90 900 машин. В самой же компании считают, что Tesla находится «между двумя волнами роста», а Илон Маск заявил, что люди просто «не любят покупать автомобили после зимы».
Несколько дней назад акции Tesla обрушились почти на треть, а состояние Илона Маска сократилось на 40 миллиардов долларов. Капитализация компании сократилась на 30 процентов, до 550 миллиардов долларов. Аналитики объясняют это замедлением продаж электромобилей и тем, что завод Tesla в Шанхае в феврале отгрузил китайским дилерам на 19 процентов меньше машин в годовом сравнении, а в марте — на 35 процентов меньше. И объемы производства продолжают сокращаться.
Между тем, в США модели Tesla дорожают — это коснулось Model Y, которая выросла в цене на тысячу долларов и теперь стоит от 44 990 долларов (4,16 миллиона рублей).