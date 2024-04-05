Продажи Tesla в 2024 году резко сократились относительно 2023

За январь-март 2024 года американская компания реализовала 386 810 машин, что не только значительно ниже прогнозов аналитиков (450 тысяч штук), но и на 100 тысяч меньше, чем за первый квартал прошлого года. Несмотря на низкий результат, Tesla все же стала крупнейшим мировым производителем «зеленых» автомобилей, обогнав китайский BYD, сообщает Bloomberg.

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BYD завершил первый квартал этого года с показателем 300 114 проданных электромобилей. Что же касается Tesla, то последний раз продажи марки падали во втором квартале 2020 года, когда было продано 90 900 машин. В самой же компании считают, что Tesla находится «между двумя волнами роста», а Илон Маск заявил, что люди просто «не любят покупать автомобили после зимы».

Несколько дней назад акции Tesla обрушились почти на треть, а состояние Илона Маска сократилось на 40 миллиардов долларов. Капитализация компании сократилась на 30 процентов, до 550 миллиардов долларов. Аналитики объясняют это замедлением продаж электромобилей и тем, что завод Tesla в Шанхае в феврале отгрузил китайским дилерам на 19 процентов меньше машин в годовом сравнении, а в марте — на 35 процентов меньше. И объемы производства продолжают сокращаться.

Между тем, в США модели Tesla дорожают — это коснулось Model Y, которая выросла в цене на тысячу долларов и теперь стоит от 44 990 долларов (4,16 миллиона рублей).