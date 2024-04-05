Китайцы захватили еще один сегмент российского авторынка

В феврале продажи китайского бренда Sitrak составили 2294 единицы. Это 22% сегмента средних и тяжелых машин. За год спрос вырос на 55%. По итогам двух месяцев рост сопоставимый – на 54%, до 3798 штук.

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Дилеры КАМАЗа реализовали 1661 машину в феврале и 3089 с начала года. Оба результата на 19% ниже прошлогодних.

На третьем месте Shacman: 1255 машин за февраль (+6%).

В модельном зачете топ‑5 составили Sitrak C7H 4×2 (1650 машин), КАМАЗ‑4311 (491), Sitrak C7H 6×4 (482), Газон Next (475) и Dongfeng DFH (432).

В целом, продажи грузовиков в феврале выросли на 21% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Продано 10 432 автомобиля. Примечательно, что спрос на иномарки взлетел за тот же период на 39%, а на отечественные модели сократился на 8%.

Сегмент LCV показал в феврале результат в 8314 проданных машин. Рост составил 63% за год и 47%, если сопоставлять с январем. Здесь ГАЗ с 4784 автомобилями занимает первое место и 58% сегмента. За ним следуют УАЗ (1672 машины), Соллерс (678), Лада (441) и китайский Dongfeng (137).