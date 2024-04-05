Выбор летних шин: учесть все нюансы

Приход весны для многих владельцев автомобилей связан с нелегким выбором летних шин. Для автомобилиста выбор резины – сродни примерке обуви на собственные ноги. Помимо подходящего размера хочется, чтобы обувь была удобной, красиво выглядела и долго носилась.

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Что учесть в первую очередь

В начале подбора комплекта автомобильных шин определяют нишу поиска по нескольким позициям:

Типоразмер покрышек на автомобиль. В процессе ежедневной эксплуатации, даже ранее известные цифры размерности могут забыться. Тем более, что для многих моделей производитель сертифицирует сразу несколько размеров. Нужные показатели часто размещены на наклейке, расположенной на внутренней стойке кузова. Или в поиске поможет онлайн помощник на странице продавца. Предполагаемые условия эксплуатации. Владелец учитывает, в каких условиях автомобиль преимущественно используется. При всех равных, отдельные летние шины лучше ведут себя на сухом асфальте или на влажном покрытии. А возможно, чаще колесо будет работать на дорогах с грунтовым или гравийным покрытием, где лучше подойдет резина с индексом АТ (или МТ). Время установки. Не стоит спешить устанавливать летние шины после первых теплых дней. Только когда температура стабильно (даже ночью) будет сохраняться на уровне не ниже +7-8 градусов, летние шины можно использовать.

Полезные советы по подбору

При выборе летних шин учитывают класс автомобиля, для которого и подбирают резину. К примеру, для кроссовера лучше остановить свой выбор на изделиях с пометкой SUV. Ведь колеса кроссовера иногда испытывают более сильные нагрузки.

Шины с пометкой Run Flat имеют усиленный каркас. Даже в случае незначительного повреждения на таком колесе можно будет добраться до шиномонтажа или места стоянки.

При возможных частых поездках на высокой скорости по влажному покрытию обращают внимание на шины с индексом UHP. Такие покрышки обеспечат безопасность и хороший контакт с влажным покрытием.

При выборе шин важно произвести оценку по нескольким критерием для выбранной модели:

Уровень шума при движении – акустический комфорт немаловажен;

Низкое сопротивление качению – напрямую влияет на топливную экономичность;

Поведение при торможении – как на сухом покрытии, так и на влажной дороге;

Интенсивность износа протектора - учитываем длительность эксплуатации колеса.

Общую картину подскажет евро этикетка с указанием класса для покрышки. Но более ценна информация с результатами шинных тестов, а также отзывы прежних владельцев. Стоит доверять и собственному опыту, если впечатление от предыдущей модели остались положительные. Такой опыт не стоит отвергать.

Учитывают и характер рисунка протектора. Так, симметричный рисунок наделяет шину хорошими качествами для сухих и влажных покрытий. Больше подойдет для частых и длительных поездок по трассе.

Ассиметричный рисунок разрабатывался для улучшения водоотведения из-под колеса, улучшения тормозных качеств. Зачастую цена таких шин сравнительно высокая.