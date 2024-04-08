Вспоминаем 5 событий из истории Ferrari, которые объясняют статус марки

Ferrari — один из самых молодых брендов среди тех, которые обладают богатой и интересной историей. Компания была основана лишь в 1939 году, что делает её похожей на подростка по сравнению с Cadillac, Fiat, Renault, Mercedes-Benz и Peugeot, которые могут проследить свои корни более чем на 100 лет назад. Это делает репутацию Ferrari ещё более впечатляющей. В 2023 году Ferrari вошла в десятку среди самых дорогих автомобильных брендов планеты. Бренды, которые опередили Ferrari, производят не менее 300 тыс. автомобилей в год, а итальянская марка в 2023 году выпустила всего 13 221 автомобиль.

© Quto.ru

Энцо Феррари не разрешалось использовать собственное имя

Энцо Феррари был гонщиком Alfa Romeo. Из-за кризиса в 30-х гг. Alfa решила отказаться от автогонок, и Феррари пришлось что-то предпринять, чтобы его карьера на этом не закончилась. Он использовал все свои связи, чтобы основать компанию Scuderia Ferrari, которая использовала автомобили Alfa Romeo для участия в гонках. Феррари создал сильную команду, а Alfa Romeo по-прежнему получала всю славу.

Крупные шишки из Alfa были настолько впечатлены Scuderia Ferrari, что в 1937 году они выкупили команду. К концу десятилетия Феррари перестало нравиться отдавать всю славу другой компании, и он захотел независимости. «Я не отрекусь от способности иметь собственное мнение и своего несносного характера», — с такими словами в 1939 году Энцо Феррари покинул пост руководителя гоночного подразделения Alfa Romeo.

Он использовал деньги, которые получил после ухода, чтобы открыть собственную компанию по производству автомобилей, которая тогда не называлась Ferrari. Вместо этого Энцо пришлось использовать Auto Avio Costruzioni, потому что он подписал с Alfa Romeo договор о неконкуренции, согласно которому не мог использовать свою фамилию в течение четырёх лет. Но эти события совпали с началом Второй мировой войны, поэтому Феррари не пользовался своим же именем в течение шести лет.

© Alfa Romeo

Завод в Маранелло стал знаменитым из-за бомбардировок

Во время войны Энцо получил заказ на производство деталей и инструментов для итальянских военных. В это время завод Ferrari находился в центре зоны бомбардировок. В 1943 году он перенёс уцелевшее производство в небольшую коммуну в провинции Модена, подальше от опасной зоны. Эта коммуна называлась Маранелло, которая теперь ассоциируется именно с компанией Ferrari.

Отношение Феррари к клиентам

Ферруччо Ламборгини заработал много денег на производстве тракторов, поэтому он поступил так, как поступает большинство богатых людей, — купил себе Ferrari. Ламборгини сжёг много сцеплений, поэтому он пошёл к Энцо и сказал ему, что его машины могли бы быть лучше, и он может лично поставлять сцепления. Феррари ответил, что такое отношение к его автомобилям обусловлено лишь тем, что Ферруччо не умеет водить. Это оскорбление привело к тому, что Ламборгини основал собственную компанию по производству суперкаров. Так у Ferrari появился один из самых сильных конкурентов.

И сейчас отношения бренда к своим клиентам вызывает вопросы. Компания выдвигает множество требований к покупателям. Например, запрет на самостоятельное обслуживание, тюнинг, перепродажу и пр. У производителя даже существует «чёрный список», в который попадают покупатели, которые однажды нарушили правила, и больше никогда не смогут приобрести автомобили марки. В список даже попадают мировые знаменитости.

Ferrari — уникальный бренд, который самостоятельно выбирает своих клиентов. Покупателя проверяют с точки зрения его имиджа, принадлежности к бренду, способности поддерживать автомобиль в исправном состоянии, и, наконец, способности покупать больше моделей Ferrari в будущем.

© Ferrari

Изменение маркетинговой стратегии

В 1991 году бразды правления Ferrari были переданы Луке Кордеро ди Монтедземоло, который оставался у руля 23 года. Он построил империю, придумав хитрый ход. Монтедземоло заметил, что само существование знаковых моделей, например, 288 GTO и F40, приводит к увеличению продаж обычных, более простых моделей. Тогда производитель выпускал культовую модель примерно раз в 10 лет, чтобы привлечь к себе внимание. К ним относятся F50, Enzo, LaFerrari.

Монтедземоло также расширил ассортимент Ferrari и сделал автомобили более лёгкими в управлении. Благодаря тому, что автомобили Ferrari стали намного проще в эксплуатации, марка стала зарабатывать больше денег на сервисном обслуживании. В первый год работы менеджера Ferrari поставила 4 487 автомобилей. А в последний — уже 7 255 экземпляров.

Кроссовер Purosangue создан не ради увеличения продаж

Годовые показатели продаж компании никогда не превышали 14 тыс. единиц, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Ferrari слишком сильно заботится о своём имидже, чтобы превратиться в массового производителя.

Из-за популярности кроссоверов в современном мире появилось мнение, что компания Ferrari решила отказаться от своей идеи эксклюзивности и выпустить модный SUV, как это сделали другие бренды. Столько критики, как Purosangue, не получала ещё ни одна модель итальянского производителя. Но кроссовер Ferrari — это несерийный автомобиль, и его продажи никогда не составят более 20% от общего объёма. Ferrari — один из самых ценных брендов в автомобильном мире, и ему не нужен SUV, чтобы привлечь к себе внимание. Для этого есть другие суперкары со скакуном на логотипе.