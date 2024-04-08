«Туарег» по-китайски: что говорят владельцы про Zotye T600/T600 Coupa

Zotye T600 и его купеобразный вариант с немного другим дизайном — это переднеприводный кроссовер размером с Audi Q5 и передней частью кузова а-ля Volkswagen Touareg второго поколения. Он выпускался с 2013 по 2020 годы и по сути из тех времен, когда китайские машины беззастенчиво имитировали европейскую и японскую продукцию. Но дизайн – вопрос субъективный. Нас больше интересуют эксплуатационные свойства. О них поведали владельцы в отзывах на сайте auto.ru. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

© Quto.ru

Эргономика и комфорт

Внутреннее пространство потребителям нравится, причем они тепло отзываются даже о базовом T600. «Качество отделки интерьера, сам интерьер да и в общем ощущения от авто очень хорошие. Самое главное сочетание цена качество, за эти деньги можите взять только ладу, про неё уже все всё знают. Мне лично принёс только хорошие впечатления», — делится Алексей. Кстати, ему пришлось «допилить» Zotye: «Кое что в машине пришлось доделать, такое как музыка, установил штатное головное устройство с камерой заднего вида, магнитола на андройде с 10 дюймовым экраном со всеми необходимыми функциями, сделал антикорозийную обработку днища, арок порогов, шумоизоляцию дверей, арок пола, забронировал плёнкой капот дверные ручки, пороги, затонировал заднюю часть авто, наклеил на передние стекла атермальную плёнку, а да установил колонки jbl штатные вообще не играют».

© Zotye

«Стоит 8 колонок и играют они очень достойно, прям совсем неплохо. И низов хватает и громко, но качественно, незнаю , что за музыка стоит, но играет хорошо. И регулируется звук на руле, на динамической шкале на дисплее и справой стороны на пробирке , так чтобы было удобно регулировать музыку пассажиру. Во время езды звук музыки автоматически увеличивается при увеличении скорости и также автоматически уменьшается. Круиз работает отлично. Климат тоже, настройка дворников на датчике дождя не очень понравилось, вот тут надо было бы поднастроить. Ещё, что мне очень понравилось, это классный салон, классная перфорированная экокожа, не прогибов не вмятин, не потёртостей классно дорого смотриться. Все сиденья с электронным регулированием и кроме этого кресло пассажирское ещё и регулируется со стороны водителя с помощью кнопки босс. Это в машинах премиум класса не везде ставят», — рассказывает Георгий Георгиевский про свой Coupa.

© Zotye

С ним соглашается пользователь с ником id41290050 Александр:

«Салон выполнен по современным технологиям из перфорированной эко кожи,даже обивки всех дверей мягкие как и перед, парктроники по кругу, камера заднего вида лучше не видел качества, адаптированные линии динамических линеек парковки, а ночью как днём обзор».

© Zotye

Конечно, сказать, что в этой части всё идеально было бы преувеличением. «Сам салон собран качественно и смотрится достаточно хорошо. Но сверчки жили своей жизнью, привязанной к температуре окружающей среды. Зимой были одни сверчки, летом другие», — уточняет Игорь.

Ездовые свойства

На темперамент 1,5-литрового турбомотора мощностью 143 л.с. владельцы в общем-то не жалуются, а вот о подвеске мнения разнятся.

© Zotye

«Клиренс высокий, это мне особенно понравилось, за рулем чувствуешь уверенно, хороший обзор. Много мелких приятных прибомбасов, которые в машинах премиум класса за дополнительные деньги). Расход по городу 8,5–9,5 л., по трассе 7–8 л., зависит от манеры езды. Да, про коробку 5КПП, меня это смущало при выборе машины, но потом вполне устроило, передачи «длинные» на второй можно до 60-70 км спокойно разгоняться, на третьей до 100. При скорости 120 стрелка тахометра на 2,5. Свет шикарный, китайцы молодцы, ксенон сразу чувствуется), противотуманки не нужны. Приятное новшество, это подсветка дверных ручек, как у машин премиум класса).Подвеска слегка жестковата, но потом привык», — поведал Сергей про свой T600.

© Zotye

«Машина отлично держит дорогу. Динамика очень неплохая 11секунд до сотки», — вносит свои пять копеек Андрей. «Действительно хорошая динамика авто на старте. На скорости 120–140 км легко можно обогнать. Машина комфортно идёт по неровностям и руль при этом стоит как летой, прямо начинаешь доверять этой машине, ее не начинает бросать уводить в сторону, просто мчит вперёд. Но на серьезных горках на скорости и полной загрузке авто 4 пассажираими раскачка увеличенная, начинаешь скорость уменьшать. Эта машина больше создана для комфортных и умеренных дорог, неровностей, но не горок. Но это не рамная машина и не полноприводная, чтоб на ней носиться по пересеченке. Очень понравилась управляемость машиной зимой. Ну очень уверенно», — говорит Георгий Георгиевский.

© Zotye

© Zotye

У Игоря тоже есть претензии к кренам: «Машина валковатая и я бы даже сказал, что в некоторых ситуациях, скачет как УАЗик. Но предполагаю, что это связано со штатной летней резиной. На зимней резине особых проблем с валковатостью не наблюдалось».

Надёжность

Здесь как повезёт. Вот, например, с чем столкнулся Игорь:

«Какие были проблемы в гарантийный период? 1. Первой проблемой стала некорректная работа стеклочистителей в первом положении. Проблема начинает проявляться когда температура опускается ниже 0. Дворники как бы «закусывались» через раз. При этом на других скоростях, стеклоочистители работали нормально. Проблема пропадала, если дворники проработали какое-то время. Заменили по гарантии моторчик и тяги. 2. Под задней хромированной накладкой, образовался рыжий подтёк. Вердикт дилера — накладка трется о кузов. По гарантии красили крышку багажника, клеили бронеплёнку под хромированную накладку. 3. Блок комфорта начал работать не комфортно... Он гнал, то горячий, то холодный воздух. Лечилось выключением и включением двигателя. Дилер по гарантии заменил блок комфорта. на новый». Отмечались проблемы с пуском: «Зимой после —25С не заводилась. Как потеплеет до —22 заводилась нормально. Грешу на свечи, которые ставил дилер и масло. По регламенту положено заливать масло 5W30, дилер залил 5W40».

© Zotye

У Фиолетового грузовика «лёг» двигатель и, похоже, не по вине машины:

«Ремонт мотора при 38к меняли загнутые клапана.Мотор 1.5 это не копия Митсубиси это китайский мотор фирмы Saic, натяжитель цепи гидравлический без храповика,нельзя оставлять с включенной передачей на горке.Поменял стойки стаба сзади и спереди,сзади зря,оказалось гремели ступичные подшипники а спереди износились.Точил диски передние,было биение так как нагрел и проехал по луже.Это пожалуй все что ломалось за 2.5 года,взял машину с рук с пробегом 33к».

Положительных отзывов тоже хватает:

«Наудивление себе, да и всем окружающим, Купа паказала себя с лучшей стороны и все мелкие болячки (которых было не много) вылазившие во время эксплуатации решались очень просто и самостоятельно».

© Zotye

«Эта машина перевернула представление (негативное) о китайцах». «Чем удивил китаец, так это тем, что все запчасти есть в наличии в Китае стоят копейки и сроки доставки минимальные.Каждое утро подходя к машине очень подымает настроение еë внешний вид. Машинку продавать не планирую!».

© Zotye

© Zotye

© Zotye

© Zotye

© Zotye