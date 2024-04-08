Самосвал наоборот: зачем нужен кузов, который поднимается с другой стороны

Кузов этого полуприцепа-самосвала отличается тем, что наклоняется вперёд, а не назад. Но зачем? Этот любопытный полуприцеп является продуктом компании Trout River из Коулмана, Канада.

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Его внешний вид напоминает самосвал, но с технической точки зрения он ближе прицепу с движущимся полом или конвейерной лентой, чем к традиционному самосвалу.

Он разработан для сельского хозяйства (где его применяют, например, для разбрасывания удобрений), но может также использоваться в горнодобывающей промышленности.

Заднюю часть кузова можно приподнять на несколько метров над шасси, что вместе с движущимся полом позволяет перегружать практически любой сыпучий груз в другой грузовик без использования погрузчика.

Компания Trout River разработала эту конструкцию в 1999 году, и с тех пор такие полуприцепы стали довольно популярными в сельскохозяйственной сфере Северной Америки.

На видео ниже вы можете посмотреть, как происходит процесс перегрузки удобрений в разбрасыватель: