Уникальный узкий РАФ-2203 из секретных туннелей снова выставили на продажу

Осенью прошлого года Сеть всколыхнула информация о необычном микроавтобусе РАФ-2203 с зауженным кузовом, который работал в секретных правительственных туннелях, включая то самое «Метро-2».

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Уникальный экземпляр был выставлен на продажу за 350 тысяч рублей. Теперь объявление о его продаже появилось снова, но уже с хорошими фотографиями, так что мы можем рассмотреть конструкцию автомобиля более детально.

Можно предположить, что автомобиль прошёл через руки перекупов и стал дороже, но цена наоборот снизилась на 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для использования в ограниченном пространстве кузов автомобиля был заужен на 150 мм (ширина кузова составляет 1690 мм). Также, этот экземпляр легко узнать по сдвижной боковой двери с правой стороны и подъемной багажной двери, состоящей из двух частей.

По некоторым данным туннельный РАФ-2203 изначально передвигался на электротяге, а ДВС на него был установлен уже позже. Нижняя створка задней двери как раз открывала доступ к аккумуляторным батареям.

Состояние автомобиля, судя по всему, не изменилось с прошлой осени. Очень хочется верить, что он попадёт в хорошие руки и будет восстановлен в аутентичное состояние.