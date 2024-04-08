Кто-то выставил на продажу 7 универсалов Ford Pinto одного цвета

Кто-то выставил на продажу не один, не два и даже не три классических универсала Ford Pinto, а шесть (хотя на представленном фото мы насчитали семь) экземпляров одинакового жёлтого цвета.

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К сожалению продавец не предоставил подробной информации, но предполагается, что все Ford Pinto являются моделями 1973 и 1974 годов.

Продавец утверждает, что половина из шести автомобилей на ходу, но не уточняет, какие из них требуют механического ремонта или обслуживания и нуждаются ли они в ремонте.

Учитывая, что никакой подробной истории ни об одном из автомобилей продавцом предоставлено не было, невозможно сказать, как они эксплуатировались и хранились.

Все автомобили кажутся практически идентичными, но их состояние говорит о том, что они видели лучшие времена.

Никаких подробностей о двигателях не предоставлено, но это модели 1973 и 1974 годов, а значит под капотом будет 2,0- или 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель.

Автомобили продаются отдельно друг от друга. Продавец хочет получить 16 000 долларов (1,5 млн рублей) за каждый.