Как эстонцы пытались бороться со снегом на дорогах

В зиму 1959-1960 года на критических участках дорог Эстонии часто возникали проблемы с движением из-за скопившегося снега, который сваливали на обочинах, и его затем приходилось убирать вручную.

Однако Арнольд Вольберг провел эксперимент, в результате которого был создан прототип устройства, установленного на грузовике ЗИС-150, позволяющего откидывать снег на расстояние 10-15 метров от обочины.

Сейчас точно неизвестно, насколько успешно было это изобретение. Судя по всему, огромный винт в задней части просто сдувал снег.

И это, наверняка, работало со свежевыпавшим снегом, но вряд ли могло как-то помочь с уже залежавшимися отвалами вдоль дорог.

В настоящее время от необычного прототипа осталось лишь несколько фотографий, которые хранятся в коллекции Эстонского Дорожного Музея.