В Венгрии продают редкую «Волгу», который владел дилер ГАЗ в ФРГ

Салон из Будапешта готов расстаться с прототипом седана, который собрали неофициально после закрытия проекта Горьковским автозаводом. Речь идёт о ГАЗ-3111 образца 2004 года, хотя серийное производство модели прекратилось в 2002 году! По данным «Автопотока» автомобиль заказал для себя немец Хорст Роланд Йеше, который в 2000-е годы был дилером ГАЗ в Федеративной Республике Германия.

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История Волги ГАЗ-3111

Автомобиль из Будапешта нуждается в мелком ремонте: от солнца испортился пластик, особенно плохо выглядят боковые молдинги — не левых дверях декоративного элемента нет вовсе, на правой задней заглушка осталась, но фрагменты требуют реставрации. Зато зимы и солей ГАЗ-3111 не видел, а потому проблем с коррозией меньше: проржавел только выхлоп.

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

Продавец напоминает, что проект ГАЗ-3111 начался ещё в первой половине 1990-х, а общий тираж составляет около 400 штук. Под капотом отечественный инжекторный двигатель ЗМЗ-405, который стыкуется с выхлопной системой с каталитическим нейтрализатором и лямбда-зондом. Тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику».

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

© veteranautokft.hu

Пробег редкой «Волги» не указан, но судя по состоянию салона и шинам на автомобиле практически не ездили. За экземпляр с неизвестным порядковым номером хотят выручить пять миллионов форинтов (13,9 тысячи долларов или 1,29 миллиона рублей), хотя торг явно уместен, ведь за несколько недель седан подешевел на девять процентов или полмиллиона форинтов.

В России ГАЗ-3111 периодически появляются в продаже по схожим ценам. В августе прошлого года сменила владельца музейная машина, побывавшая у двух губернаторов: седан с двигателем и коробкой передач Toyota стоил 1,8 миллиона рублей.