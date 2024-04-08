Сведения о страховых полисах будут доступны в электронном виде

С 1 апреля заработала новая база данных по страховым полисам. Причем информацию о них можно получить из довольно открытых источников. Например, на Госуслугах. Но сделать это смогут только страхователи. То есть, те люди, которые заключали соответствующий договор. В дальнейшем они смогут даже увидеть всю свою страховую историю. Правда, пока только по транспорту.

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Об этом рассказали в Национальной страховой информационной системе. Это дочернее предприятие Центробанка, которое приняло на себя все функции обслуживания автоматических систем некоторых видов страхования. В первую очередь, конечно, идет ОСАГО. Поскольку эта система была создана задолго до того, как было даже принято решение о некоей общей базе страховых полисов.

Как пояснил генеральный директор НСИС Николай Галушин, новая компания только получает данные из базы АИС ОСАГО. Далее они просто накапливают информацию и выдают ее тем, кто в этом нуждается. Кроме того, набор этой информации расширяется. Когда откроется личный кабинет на сайте НСИС, то у автовладельцев появится возможность отслеживать всю информацию о своих страховках в режиме реального времени и на одной площадке, даже если полисы были оформлены у разных страховщиков. Это позволит контролировать в том числе ошибки, которые каким-то образом в полис забрались. Например, неправильный знак или буква в VIN-номере машины, или в правах.

После открытия личного кабинета, можно будет внимательно изучить историю страхования. И, возможно, исправить неправильно назначенный КБМ - коэффициент бонус-малус. То есть за безаварийное управление машиной. Но еще раз напомним, что история страхования появится не раньше, чем в системе НСИС появятся личные кабинеты.

Стоит напомнить, что с 1 апреля в базу данных были залиты некие полисы ОСАГО. Далеко не все. Можно, конечно, поискать свои. Для этого надо выйти на сайт "Госуслуги", авторизоваться на нем, затем выбрать рубрику "Документы", в ней войти в рубрику "Транспорт". Затем в этой рубрике отмотать до подразделения "ОСАГО". И либо вам предоставят ваши полисы, либо нет. Последнее тоже может быть. У меня не оказалось ни одного, несмотря на несколько застрахованных автомобилей именно на меня.

Понятно, что это мелкие неудачи на пути к большому карьеру, который предстоит долго и нудно рыть. Тем не менее, в глубине этого карьера история страхования. То есть те, кто страховался по ОСАГО официально получат на руки в электронном виде всю историю. Когда и сколько платил, когда попадал в ДТП… И это все бесплатно. По электронному запросу.

С "Госуслугами" пока есть проблемы. Однако, в НСИС обещают их исправить. При этом главным фактором исправления будет заведение личного кабинета на этом сервисе. Увы, сейчас это невозможно, Но будет возможно в ближайшие месяцы. Что это даст страхователю?

На портале Госуслуг и на сайте АО "НСИС", пройдя процедуру идентификации, пользователь информационной системы (тот, о ком содержится информация в договорах страхования) может получить доступ к своим договорам, вне зависимости от их количества и названий страховщиков. Например, ОСАГО застраховано в одной компании, а каско в другой. Начинает оператор работать с четырех видов страхования - ОСАГО, каско, добровольное страхование гражданской ответственности и страхование жилья граждан. Для потребителя страховых услуг появляется возможность контролировать свой портфель договоров страхования, сроки окончания договоров страхования, мониторить стадию урегулирования страховых случаев, получать предложения по другим видам страхования.

Для страхователя появится возможность контролировать свой портфель договоров, а также мониторить стадию урегулирования страховых случаев

Для страховщиков появится система мониторинга и предотвращения страхового мошенничества, скоринга потенциальных покупателей страховых услуг, а также возможность использовать агрегированные массивы данных для своей модели оценки рисков, тарифов и прочего. До 1 октября 2024 года оператором АИС ОСАГО будет оставаться Российский союз автостраховщиков, а после 1 октября АИС ОСАГО, которая собирала информацию только по ОСАГО, вообще перестанет существовать как отдельная система и станет составной частью АИС "Страхование".

С 1 апреля 2024 года объем данных собирается в большем объеме, его получателем является НСИС. С этой точки зрения технические изменения коснулись сопряжения информационных систем страховщиков и НСИС. Увеличение объема собираемой информации нужно по причине того, что АИС "Страхование" несет более широкий функционал в сравнении с АИС ОСАГО.

Но вот по страхованию жилья его владельцы не смогут получить свою историю. Дело в том, что до сих пор она не накапливалась. Даже базы такой единой не было. И только с 1 апреля такая база данных начала собираться. Так что с автострахованием все будет проще.