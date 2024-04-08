Убойный старенький «сарай»: 10 фактов про Audi RS4 Avant quattro

RS4 — это меч правосудия против всех тех, кто называл и продолжает называть универсалы скучным транспортом остепенившихся дачников. Особого почёта и уважения заслуживает автомобиль первого поколения. Скромный снаружи, не вызывающий ассоциаций со спорткарами и поистине свирепый. Настоящий дорожный оборотень! В своё время ранняя «эр-эска» изрядно хайпанула, а ныне считается живой классикой.

© Quto.ru

«Волчья» сущность

RS4 Avant quattro является ярчайшим представителем категории спортивных моделей, которые в англоязычных странах называют «слиперами» (sleeper). Мы же величаем их «волками в овечьих шкурах», что весьма точно соответствует сути. Эти машины не бросаются в глаза, поскольку созданы на базе обычных универсалов, седанов и кроссоверов.

© Audi

Если производитель не выпячивал их уникальность аэродинамическими элементами, то они запросто затеряются в городском потоке. А потом сильно расстроят владельца дорогущего понтового купе в светофорной гонке или на шоссе.

Легендарный предок

RS4 Avant quattro — не первый спортуниверсал Audi. В девяностые компания выпускала шустрый S4/S6 на базе линейки 100/A6. Ну а непосредственно предком «эр-эски» был культовый RS2 Avant 1994–1995 годов.

© Audi

Это экстремальный вариант Audi 80, которую отечественные пользователи прозвали «бочкой» за характерный «дутый» дизайн кузова. В разработке и сборке участвовала компания Porsche.

© Audi

© Audi

© Audi

Отличить уникальный «сарай» от обычного позволяют другие бамперы, зеркала заднего вида от Porsche 911, 17-дюймовые колеса Porsche Cup и кастомный салон со спортивными креслами Recaro. Самое интересное скрывается внутри: 2,2-сильная «турбопятёрка» мощностью 315 л.с. и постоянный полный привод. RS2 набирает сотню за 4,8 секунды, максимальная скорость свыше 260 км/ч.

Экстерьер

Создатели сумасшедшей RS4 явно не стремились сообщать всем вокруг о её ярости — внешний вид довольно скромен относительно потенциала. Среди особенностей другие бамперы, накладки на пороги и расширенные колесные арки под увеличенную колею и 18-дюймовые диски с шинами размерностью 255/35 ZR18.

© Audi

Платформа

RS4 является «горячей» модификацией Audi A4 (B5), соответственно, у неё шасси с продольным расположением силового агрегата. Аналогичная платформа с передней многорычажной подвеской у Volkswagen Passat B5. Следующее поколение «Пассата» переехало на переднеприводную архитектуру, а A4 по сей день верна продольной компоновке.

© Audi

Двигатель

Источник мотивации «эр-эски» — 2,7-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами и пятью клапанами на цилиндр. Он настроен британской инжиниринговой фирмы Cosworth и развивает 380 л.с. и 440 Нм. Для сравнения, актив тогдашнего Porsche 911 Turbo (996) до рестайлинга 420 л.с. и 563 Нм. Иначе говоря, скромный на вид универсал вторгся на территорию суперкаров.

© Audi

Тяга передается на все четыре колеса через шестиступенчатую «механику» и систему постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Torsen.

Тормозная система

Если на RS2 использовались тормоза Porsche, то на RS4 — система от Audi. На передней оси диски диаметром 360 мм и двухпоршневые суппорты, на задней – диски диаметром 312 мм и однопоршневые механизмы. На замедление до полной остановки со скорости 110 км/ч суперуниверсалу требуется менее 50 метров.

© Audi

Динамика

Темперамент вкупе с неприметностью сделал Audi RS4 настоящим «хищником» и грозой авторитетов. До 100 км/ч она выстреливает менее чем за пять секунд, до 160 км/ч за 11,3 секунды, до 200 км/ч за 17 секунд, максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

© Audi

«Младший брат»

Кроме «эр-эски» Audi выпускала не столь дикую S4 с кузовами седан и универсал. Впрочем, спокойной её тоже не назвать. «Слипер» с 2,7-литровым твинтурбомотором выдает 265 л.с. и 400 Нм, на спринт до 100 км/ч ему достаточно 5,7 секунд.

Тираж

RS4 первого поколения — автомобиль редкий, но не штучный. С 1999 по 2001 год построено 6030 экземпляров. Для сравнения, спорткаров второй серии около 10 тысяч экземпляров.

© Audi

Бархатная революция

RS4 была не разовым экспериментом — она с порога громко заявила о себе и стала неотъемлемой частью гаммы A4. Правда, не сразу. Ничего подобного во втором поколении «а-четвертой» не было. В третьей итерации RS4 предстала в форм-факторе седана, универсала и кабриолета с атмосферным 4,2-литровый мощностью 420 л.с. На следующей «эр-эске» высокооборотный эмоциональный мотор форсирован до 450 л.с. Кузов — только универсал.

© Audi

© Audi

© Audi

Современный Audi RS4 Avant (на фото) — это исключительно грузопассажирский вариант. Слиться с толпой у него получается не очень хорошо. Скорее всего, даже далекому от «слиперов» понятно, что универсал с раздутыми колесными арками и огромными овальными патрубками выпускной системы отнюдь не простачок. Двигатель V6 объемом 2,9 литра развивает 450 л.с., как и прежде, но заметно более тяговитый — в его распоряжении 600 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

© Audi

До сотни спорткар в версии competition plus разгоняется за 3,9 секунды и способен выжать до 290 км/ч.