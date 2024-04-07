Автоюрист рассказал, можно ли получить пострадавшим от паводков компенсацию за автомобиль

Россияне, чьи автомобили пострадали в результате паводков, могут не получить страховые выплаты, рассказал «Газете.Ru» автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«ОСАГО это не покрывает. Если есть страховка каско, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием по каско возмещению не подлежит. Это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования», — сказал он.

По словам Радько, жителям Орска и Оренбургской области, пострадавшим в результате паводков, следует ждать результатов расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы.

«Если возбуждено уголовное дело по факту прорыва, то все будет зависеть от результатов расследования. Прорыв мог быть следствием стихийного бедствия, нарушения при строительстве дамбы. Главный вопрос: что стало причиной прорыва дамбы. Боюсь, что до окончания расследования здесь какие-то выводы трудно делать. Получается, если есть каско, нужно посмотреть внимательно договор страхования и правила, какие риски там застрахованы. Если договора каско нет или страховая отказала, тогда нужно дожидаться окончания расследования и в зависимости от его результатов, решать вопрос, кому предъявлять претензии. По сути, если будет установлено, что прорыв дамбы стал следствием нарушений при строительстве, при эксплуатации и так далее, то все пострадавшие должны быть признаны потерпевшими по этому уголовному делу. Они могут предъявлять все свои претензии к лицам, которые будут признаны виновными», — заключил он.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.