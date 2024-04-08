Грузовичок КамАЗ «Компас-9» перевели на российский турбодизель

Телеграм-канал «Автопоток» выяснил, что входящая в состав автогиганта фирма «Тракс Восток Рус» начала производство среднетоннажников с двигателем КамАЗ-590. Похоже речь идёт об «импортозамещённой» версии американского дизеля Cummins ISF 3.8. Рабочий объём не изменился, но характеристики скорректированы: мощность снижена до 143 сил, а крутящий момент вырос до 500 Нм.

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На исходном дизеле Cummins ISF 3.8 мощность составляет 152 лошадиные силы, а крутящий момент — 491 Нм. Такие машины у дилеров пока есть, причём цена от наименования мотора не зависит. Основные характеристики не изменились: КамАЗ «Компас-9» — бескапотник полной массой 9,5 тонны и грузоподъёмностью до 6,5 тонны, который доступен как в виде шасси, так и с другими надстройками.

Российский двигатель — не единственное улучшение «Компаса 9». Челнинский грузовичок обзавелся новыми опциями: задним парктроником, камерой заднего вида, медиасистемой с 2Din-экраном и модернизированным блоком управления кондиционером. Базовый вариант (шасси или бортовой) стоит 5 720 000 рублей, также с завода можно заказать тентованный фургон, эвакуатор, самосвал, портальный погрузчик, рефрижератор, топливозаправщик, гидроподъёмник или мусоровоз.

КамАЗ продолжает «импортозамещать» двигатели Cummins и переводить их под собственный бренд. Год назад автогигант показал линейку четырёх- и шестицилиндровых дизелей рабочим объёмом 4,5, 6,7 и 8,9 литра. Подробности о степени локализации новых агрегатов не сообщаются.