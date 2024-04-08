Капсула времени: редкий Chevrolet Camaro ZL1 Phase III с двигателем на 600 л.с.

На продажу в США выставили необычный вариант Chevrolet Camaro ZL1, заказанный по заводской программе COPO, а затем получивший модификации от компании GMMG, значительно повысившие его потенциал. За него просят 149 998 долларов или 13,9 млн рублей.

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Фирма GMMG уже давно прекратила своё существование, но до этого она успела разработать несколько интересных проектов, таких как Dale Earnhardt «Intimidator» SS и модифицированный Camaro 4-го поколения.

Всего существовало три степени тюнинга. На фазах I и II мощность 5,7-литрового LS6 V8 составляла 400 и 475 л.с. соответственно.

Венцом серии стал автомобиль, который вы видите на фотографиях. Это пакет Phase III, который добавлял под капот 7,0-литровый LS6 V8. Он выдавал впечатляющие 600 лошадиных сил и 575 Нм крутящего момента, которые передавались на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Из 69 построенных GMMG Camaro ZL-1 тридцать семь относятся к моделям Phase III. Лишь двенадцать дилерских центров Chevrolet получили разрешение на продажу этой версии.

Чтобы представить себе, насколько Camaro ZL-1 Phase III был мощным, надо вспомнить, что в 2002 году Chevrolet Corvette Z06 развивал всего 405 лошадиных сил, а мощность Lamborghini Gallardo того же года составляла всего 570 лошадиных сил. Это отчасти объясняет, почему GMMG называла этот автомобиль суперкаром.

И не обманывайтесь, думая, что это всего лишь заурядный Camaro четвертого поколения с мощным двигателем под капотом.

Этот зверь может похвастаться целым рядом обновлений, в том числе рычагами управления 1LE, жесткой рулевой рейкой, регулируемыми амортизаторами Penske, уникальными стабилизаторами поперечной устойчивости и, в довершение всего, тормозами и сцеплением в сборе, взятыми прямо с Corvette Z06 той же эпохи.

Экстерьер отличается капотом и спойлером от варианта SS, а также полосами на капоте, крыше и крышке багажника. Ретро-шарм добавляет затемнённая решетка радиатора с эмблемой «галстук-бабочка» в стиле 1969 года.

Салон выделяется шариком набалдашника рычага переключения передач Hurst в паре с короткоходной кулисой, а также табличкой на центральной консоли с информацией о базовых характеристиках двигателя. Повсюду разбросаны шильдики GMMG.

Поклонники Chevrolet хорошо знают компанию GMMG благодаря запатентованной выхлопной системе. В этой автомобиле она тоже есть, и видео ниже доказывает, что Camaro по-прежнему звучит потрясающе. Конечно, так и должно быть для автомобиля, на одометре которого лишь 417 миль (671 километр).

В 2022 году необычный Camaro продали на аукционе Barrett-Jackson за 115 500 долларов (~10,7 млн рублей).