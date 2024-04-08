Капсула времени: редкий Chevrolet Camaro ZL1 Phase III с двигателем на 600 л.с.

Капсула времени: редкий Chevrolet Camaro ZL1 Phase III с двигателем мощностью 600 л.с.
На продажу в США выставили необычный вариант Chevrolet Camaro ZL1, заказанный по заводской программе COPO, а затем получивший модификации от компании GMMG, значительно повысившие его потенциал. За него просят 149 998 долларов или 13,9 млн рублей.
Фирма GMMG уже давно прекратила своё существование, но до этого она успела разработать несколько интересных проектов, таких как Dale Earnhardt «Intimidator» SS и модифицированный Camaro 4-го поколения.
Всего существовало три степени тюнинга. На фазах I и II мощность 5,7-литрового LS6 V8 составляла 400 и 475 л.с. соответственно.
Венцом серии стал автомобиль, который вы видите на фотографиях. Это пакет Phase III, который добавлял под капот 7,0-литровый LS6 V8. Он выдавал впечатляющие 600 лошадиных сил и 575 Нм крутящего момента, которые передавались на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.
Из 69 построенных GMMG Camaro ZL-1 тридцать семь относятся к моделям Phase III. Лишь двенадцать дилерских центров Chevrolet получили разрешение на продажу этой версии.
Чтобы представить себе, насколько Camaro ZL-1 Phase III был мощным, надо вспомнить, что в 2002 году Chevrolet Corvette Z06 развивал всего 405 лошадиных сил, а мощность Lamborghini Gallardo того же года составляла всего 570 лошадиных сил. Это отчасти объясняет, почему GMMG называла этот автомобиль суперкаром.
И не обманывайтесь, думая, что это всего лишь заурядный Camaro четвертого поколения с мощным двигателем под капотом.
Этот зверь может похвастаться целым рядом обновлений, в том числе рычагами управления 1LE, жесткой рулевой рейкой, регулируемыми амортизаторами Penske, уникальными стабилизаторами поперечной устойчивости и, в довершение всего, тормозами и сцеплением в сборе, взятыми прямо с Corvette Z06 той же эпохи.
Экстерьер отличается капотом и спойлером от варианта SS, а также полосами на капоте, крыше и крышке багажника. Ретро-шарм добавляет затемнённая решетка радиатора с эмблемой «галстук-бабочка» в стиле 1969 года.
Салон выделяется шариком набалдашника рычага переключения передач Hurst в паре с короткоходной кулисой, а также табличкой на центральной консоли с информацией о базовых характеристиках двигателя. Повсюду разбросаны шильдики GMMG.
Поклонники Chevrolet хорошо знают компанию GMMG благодаря запатентованной выхлопной системе. В этой автомобиле она тоже есть, и видео ниже доказывает, что Camaro по-прежнему звучит потрясающе. Конечно, так и должно быть для автомобиля, на одометре которого лишь 417 миль (671 километр).
В 2022 году необычный Camaro продали на аукционе Barrett-Jackson за 115 500 долларов (~10,7 млн рублей).