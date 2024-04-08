Вспоминаем забытый концепт BMW Garmisch

BMW Garmisch - концепт-кар, разработанный Марчелло Гандини для Bertone, дебютировал на Женевском автосалоне в 1970 году. В 2019 году автомобиль воссоздали до мельчайших деталей для известной выставки Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Созданный на базе tii 2002 года, как и оригинальный концепт 49-летней давности, Garmisch не был полностью укомплектован деталями от BMW.

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В книге Стива Саксти "Скрытые жемчужины BMW" из описания концепта стало известно, что у элегантного купе были дверные ручки от Fiat X1/9. Такие же замки использовались на трех других итальянских автомобилях: Lancia Stratos, Ferrari 308 GT4 и Lamborghini Urraco. Стоит отметить, что технически дверные ручки первыми появились у BMW.

Четыре итальянских автомобиля появились в начале 1970-х годов, после Garmisch. Забавный факт – для воссоздания концепта, мастера BMW нашли дверные ручки на eBay и приобрели их за 360 долларов. Кроме дверных ручек, в комплектации концепта можно найти и другие детали от итальянского производителя. В передней части автомобиля за массивной рамой скрываются фары, позаимствованные у Fiat 130 Coupe.

Колесные диски Cromodora CD27, прославившие Fiat X1/9 Corsa, также приобретены на eBay. Радиоприемник Autovox — это, пожалуй, единственная часть автомобиля, которая не работает должным образом. Один из членов команды BMW Classic купил его у человека в Италии, который занимается восстановлением радиоприемников. Эмблема Bertone, соответствующая эпохе, куплена на автошоу. Буквы с логотипа Garmisch, с трудом были восстановлены по оригинальным чертежам.