Китайские машины отбирают долю рынка у АвтоВАЗа

По предварительным оценкам авторитейлеров, все вместе взятые китайские марки продолжают занимать немногим более половины авторынка нашей страны. При этом если доля всех брендов концерна Chery в первом квартале 2024-го держится на уровне 16%, то две другие ведущие группы из Поднебесной - Great Wall и Geely - понемногу отбирают рынок у АвтоВАЗа, констатируют эксперты банка "Открытие" (входит в группу ВТБ).

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Как говорится в исследовании, которое есть в распоряжении "РГ", пять марок, обеспечивающих бизнес "Великой стены", получили за первый квартал 13,4% рынка - это на 4% больше, чем в январе-марте 2023 года. Geely за тот же период также прибавила - с 6,9% до 8,5% рынка. В то же время Lada сумела сохранить лишь 28% рынка, что на 8% ниже показателя за первый квартал 2023 года.

По официальным данным, среди "китайцев" по итогам квартала лидирует марка Haval, которая нарастила продажи за этот период на 125% по отношению к январю-марту 2023 года, до 37,5 тыс. машин. Бренд продолжает выводить на наш рынок новые модели, довольно оперативно производит обновление имеющихся моделей, принимает участие в льготных программах кредитования, заключает контракты со службами такси и каршеринга, разрешен для покупки в госструктурах.

Поэтому неудивительно, что сразу четыре модели Haval имеют прописку в Топ-10 самых продаваемых легковых машин в России. Это кроссоверы Jolion (15,5 тыс. шт., +111% к I кв. 2023 года), F7 (5,7 тыс. шт., + 89%) и Dargo (4,8 тыс. шт., + 177%), а также "паркетник" M6 (7,8 тыс. шт.), продажи которого начались в конце весны прошлого года. Кроме того, в рамках одного семейства Great Wall весной стали активнее развивать новые бренды Tank (6,6 тыс. шт.), Wey (100 тыс. шт.) и Ora (27 тыс. шт.). Не обделены вниманием покупателей и родоначальники "Великой стены": продажи пикапов составили 1,7 тыс. автомобилей (+86%).

У Chery (не в последнюю очередь за счет "распыления" клиентов по пяти суббрендам) результат квартала выглядит немного скромнее: 33 тыс. машин (+74% к январю-марту 2023 года). Бестселлером марки вот уже второй год выступает одна и та же модель - кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (16,8 тыс. шт. за квартал, +144%). Родственник этой же модели новой российской марки Xcite X-Cross 7 уже проходит процесс пусконаладочной сборки на "Автозаводе Санкт-Петербург", прежде принадлежавшем Nissan.

В свою очередь, марка Omoda привлекла в первом квартале 8,5 тыс. клиентов (+52%). Почти все продажи бренду продолжает обеспечивать кроссовер С5 (7,3 тыс. тыс. шт., +30%). Продающиеся в тех же салонах машины еще одного нового бренда - Jaecoo - приглянулись 4,6 тыс. клиентам. Марка анонсировала расширения модельного ряда, но в первые три месяца бизнес строился только на одном внедорожнике J7. Еще один родственник Chery - Exeed - отметился 7,7 тысячами сделок (+37%) за квартал. Марка расширила модельный ряд до пяти кроссоверов, но ее "аппетиты" в части доходности продолжают расти. Новый вседорожник VX пытаются продавать уже за 6,5-6,7 млн рублей.

И наконец, замкнувшая тройку лидеров марок из КНР Geely отчиталась о продаже 29,1 тыс. машин (+130% к I кв. 2023 года) и о росте доли рынка с 6,9% до 8,5%. Однако еще порядка 8 тыс. автомобилей было реализовано в России за счет того, что дилеры и частные продавцы завозили их, минуя импортера, и предлагали по более заманчивым ценам. Локомотивом продаж продолжил выступать кроссовер Geely Monjaro. При этом за первый квартал на учет было поставлено 13,7 тыс. этих машин, а через дистрибьютора прошло менее трети - 4,1 тыс. штук.

В то же время немало китайских и родственных им брендов по-прежнему не считали нужным подавать в AEБ какие-либо сведения. О бизнесе некоторых из них можно судить по уже обнародованным данным АО "ППК". Так, Changan выдал электронные паспорта на 20,2 тыс. машин за квартал и показал за год более чем десятикратный рост продаж. Новую марку гибридов Li Xiang выбрали 8 тыс. клиентов. Три кроссовера еще одной новой марки Jetour разошлись общим тиражом в 5,1 тыс. машин. И, наконец, замкнувший десятку самых востребованных брендов китайско-белорусский Belgee вышел в первом квартале на объемы бизнеса в 4,3 тыс. машин.

По итогам апреля лидеры в китайском сегменте останутся прежними - Haval, Geely и Chery. За счет агрессивной ценовой политики и широкого модельного ряда к ним вскоре может приблизиться Changan. За рамками этих групп наверняка вполне стабильно себя будут чувствовать GAC, BAIC и Voyah. А вот все остальные бренды из КНР едва ли пока смогут выйти на объемы более тысячи автомобилей в месяц. Их дилерам без поддержек импортеров выживать России в условиях увеличивающейся конкуренции будет всё более сложно.