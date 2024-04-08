Как обычному водителю проверить, не обманывают ли его на АЗС? Попросил 20 литров бензина, а в итоге получил 19 литров. Как рассказал "Российской газете" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, самый простой способ в данном случае - это заливать топливо в канистру с заранее известным объемом.

"Более сложный вариант - выкатать топливо в баке до состояния "пусто", залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака. Но при этом все равно необходимо заложить погрешность порядка 10% на различные условия, а также на методику заправки - "под горловину" или "до щелчка" отсекателя", - говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, случаи недолива топлива на АЗС как минимум в крупных городах встречаются сегодня крайне редко.

Ранее автоэксперт Алексей Рузанов объяснил, почему глупо переплачивать за "улучшенные" сорта бензина.

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Также "РГ" сообщала, что роста цен на топливо выше среднегодовых темпов инфляции в стране не ожидается, такое возможно только в случае падения объемов производства.