В России продали рекордное количество электрокаров

По итогам марта 2024 года россияне купили 2499 «батарейных» автомобиля, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на данные о регистрациях. Предыдущий рекорд превышен более чем на 500 машин: он был установлен в декабре прошлого года, когда рынок электрокаров составил 1922 экземпляра. В целом за первый квартал было продано 5889 электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за первые три месяца минувшего года.

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Первое место по продажам среди электрокаров в России продолжает удерживать Zeekr, входящая в состав холдинга Geely. На автомобилях марки остановили выбор 1216 покупателей — то есть, почти половина. Второе место досталось Volkswagen с огромным отрывом и 269 проданными машинами, третье — Tesla с 152, а четвертое — Avatr с 140. Замыкает пятерку лидеров Evolute, реализовавший 138 автомобилей.

Доля электромобилей на российском рынке продолжает расти. В марте она достигла 1,7 процента, в то время как год назад составляла один процент.

В целом за месяц в стране реализовали 146,5 тысячи легковых автомобилей. То есть, продажи наконец вернулись на докризисный уровень. Наибольшим спросом пользуется отечественная Lada, а за ней идут китайские Haval, Geely и Chery.

На прошлой неделе электрокары в России предложили оборудовать цветными номерными знаками. Автор идеи сослался на практику Китая, где «зеленые» машины имеют знаки с зеленым фоном. Так их проще различать в потоке, что важно для пользования льготами.