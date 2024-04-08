Эксперт рассказал, чем Chevrolet Monza лучше "Весты"

Ведущий канала "Клубный сервис" Илья Свиридов сделал обзор на Chevrolet Monza. Несмотря на то, что автомобиль родом из Китая, это всё ещё General Motors, уверяет ведущий, заявляя, что Monza может считаться альтернативой отечественной Lada Vesta.

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Под капотом Monza установлен турбированная четвёрка объёмом 1,5 литра и мощностью 113 л.с., агрегатированный "роботом" с двумя сцеплениями. Характер машины ведущий охарактеризовал как "задумчивый", но рулевое управление достаточно острое, а ходовая работает мягко. Проблем с торможением не возникает благодаря дисковым тормозам по кругу.

Один из минусов: электроника стоит спереди моторного отсека, поэтому в случае ДТП она выйдет из строя. Также к компромиссным решениям Свиридов отнёс посредственную шумоизоляцию.

В салоне установлена единая панель, состоящая из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа, есть кондиционер, полный пакет электростеклоподъёмников, сиденья, отделанные экокожей с перфорацией, люк с электроприводом, электростояночный тормоз, беспроводная зарядка. "Зимнего" пакета для китайской Monza не предусмотрено.

Цена - 2 350 000 рублей. Стоимость самой доступной версии Lada Vesta с 1.8 Evo + АТ - 1 588 900 рублей, самый дорогой представитель семейства в кузове седан - Vesta Sportline стоимостью 2 205 900 рублей.