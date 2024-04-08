В России выдан рекордный объём автокредитов

В одном лишь марте банки выдали 220 млрд рублей, а за I квартал сумма автокредитов составила 520 млрд рублей. Мартовский показатель вдвое превзошёл показатель аналогичного периода прошлого года.

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О рекордных объёмах автокредитования в России сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование ВТБ. По подсчётам специалистов, в январе-марте в стране на покупку машин было выдано более 520 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным в истории рынка. Катализатором послужили сезонные акции и привлекательные скидки.

В марте также был побит рекорд предыдущего месяца: на покупку машин банками было выдано 220 миллиардов рублей — почти на 30% больше, чем в феврале, и более чем в два раза больше, чем в марте прошлого года. Ожидаемый рост цен поспособствовал интересу граждан к приобретению машин.

Банк ВТБ в I квартале выдал 120,6 млрд рублей 88,6 тысячам заёмщиков. Этот показатель оказался в 4,8 раза выше по количеству и более чем в пять раз больше по объёму, чем за сопоставимый период прошлого года. Преимущественно заёмные средства тратились гражданами на покупку подержанных машин (69%). Российские и корейские марки пользовались спросом у покупателей бывшей в употреблении техники, а китайские — новой.

Ранее, напомним, стало известно, что продажи новых автомобилей в России удвоились. В марте было продано более 150 тысяч машин.