Подсчитано, сколько в России автомобилей старше 10 лет

А если точнее, 32,06 миллиона штук, говорится в исследовании «Автостата». На долю автомобилей, произведенных ранее приходится 69,2 процента в общем объеме автопарка страны, соответственно оставшиеся 30,8 процента — это машины, выпущенные начиная с 2014-го или позже (до 10 лет включительно). Самая же скромная доля автопарка у сравнительно новых автомобилей, возраст которых — до трех лет.

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Так, по состоянию на 1 января 2024 года на территории России было зарегистрировано 4,84 миллиона легковушек в возрасте 8-10 лет, их доля составляет 10,4 процента. Выше этот показатель у машин категории 4-7 лет — их насчитывается 6,44 миллиона штук, а их доля — 13,9 процента. Ну а на трехлетние и более свежие автомобили приходится всего 6,5 процента, то есть их чуть больше трех миллионов.

Ранее в России пересчитали автомобили, которым уже более трети века: по состоянию на 1 января 2023 года их было зарегистрировано около 1,11 миллиона штук, что составляло примерно 2,5 процента от всего российского автопарка. Большая часть — порядка 60 процентов — это модели отечественной Lada, что равно 649 тысячам машин. Также в топе брендов с машинами категории 35+ числилась японская Toyota (153,2 тысячи штук).

Больше всего великовозрастных машин в Приморском крае (12,1 процента), в Иркутской области (5,1 процента), а также Краснодарском и Алтайском края (4,3 и 4,1 процента соответственно). Порядка 3,8 процента парка старых машин зарегистрировано в Калининградской области.