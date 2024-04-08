В продаже нашлась очень редкая Lada Niva "Кедр" за 160 тысяч рублей

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили редкую модификацию Lada Niva, которая получила собственное название - "Кедр" (ВАЗ-2129). За машину просят немного - всего 160 тысяч рублей, но и состояние не идеал.

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Автомобиль важен как реликвия для энтузиастов, коллекционеров и историков модельной линейки АвтоВАЗа. ВАЗ-2129 создан на базе классической трёхдверной "Нивы", но получил удлинённый на 500 мм кузов, а в техническом плане изменения коснулись лишь длины карданной передачи.

Внешне узнать "Кедр" нетрудно - по конной вставке. Удлинение базы позволило увеличить место в салоне (позднее была модификация с задним диваном перед колёсными арками, что увеличивало объём багажника).

"Уникальный автомобиль! Ранняя Нива Кедр 21291 - с дорестайлинговой крышкой багажника и фонарями от 2106! Коробка и раздатка от Шеви-Нивы, сидения от Тойоты 80-х годов, новый карбюратор Пекар К172", - пишет владелец на сайте "Авито", отмечая, что к автомобилю нужно приложить руки, в частности, отремонтировать электрику, кузовные детали, заменить рабочий цилиндр сцепления.

Насколько продаваемый "Кедр" ранний, не совсем понятно, так как авто в объявлении выпущен в 1994 году, а на опытно-промышленном производстве машину стали выпускать двумя годами ранее. К 1996 году на "Кедре" по экономическим причинам был поставлен крест. Сколько было выпущено таких автомобилей, никто точно не знает, но определённо одно - ВАЗ-2129 действительно редкий экземпляр.

На прошлой неделе Lada Niva Legend отметила 47-й день рождения конвейерной жизни.