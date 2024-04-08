Эксперты объяснили секреты подготовки к мотосезону

Весна постепенно приносит на территорию России потепление, и погода уже сегодня позволяет мотоциклистам начинать выезжать на дороги. Однако эксперты сервиса 110km напоминают, что до первых выездов байкерам необходимо подготовить не только технику, но также экипировку. Да и подзабытые за зиму навык не лишним будет отточить.

© Quto.ru

Так, до открытия мотосезона водителям двухколёсной техники рекомендуют тщательно проверить техническое состояние своих аппаратов. В первую очередь, эксперты советуют тщательно протереть мотоциклы и проверить состояние их лакокрасочного покрытия на предмет царапин и следов коррозии.

Накануне выезда стоит проверить состояние и натяжение приводной цепи (при её наличии), очистить и смазать её, либо, если она сильно растянута, полностью заменить. Кроме того, стоит очистить тормозные механизмы специальным составом.

Перед первым запуском двигателя нужно зарядить аккумулятор, проверить уровень моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Если за зиму уровень снизился, это может указывать на наличие течи.

После запуска мотора не лишним будет проверить корректность работы светотехники, а также состояние шин. Если глубина протектора менее 1,6 мм, то их стоит заменить.

Не менее важно проверять состояние экипировки перед началом сезона. Так, не лишним будет проверить как общее состояние шлема, так и визора и, при её наличии, специальной противотуманной накладки. Если на них имеются царапины и другие повреждения, эксперты советуют задуматься об их смене.

Помимо этого, мотоциклистам заранее рекомендуют оценить состояние защитных перчаток, ботинок, курток и штанов, так как зимой можно заметно сэкономить на покупке новых. В холодное время года не стоит пренебрегать функциональным нижним бельём.

После выезда нужно быть особенно внимательным и осторожным, особенно в первые несколько поездок. Это позволит заново привыкнуть к байку, вспомнить необходимые навыки. Байкерам также напоминают, что весной стоит быть более собранным, так как автомобилисты за несколько холодных месяцев отвыкли от двухколёсных участников движения, а асфальт во многих местах сходит вместе со снегом.