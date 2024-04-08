Автоэксперт рассказал, можно ли не уступать дорогу единственному пешеходу

Периодически в социальных сетях распространяется информация, что водитель якобы не обязан пропускать пешехода, переходящего дорогу в одиночестве. В таких постах обращают внимание на особенности написания ПДД: они предписывают уступать пешеходам — во множественном числе. Как сообщает «МК», президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал, что расценивать подобную информацию следует как первоапрельскую шутку.

Отвечая на вопрос читателя издания из Калуги, Травин отметил, что некоторые водители принимают подобное за правду и считают: уступать дорогу надо только компании пешеходов. Однако использование множественного числа в ПДД этого не означает — преимущественное право на переход по нерегулируемому переходу есть и у одного человека.

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В пример президент коллегии привел другой случай использования множественного числа в ПДД. Например, где при выезде со второстепенной дороге правила требуют уступать дорогу транспортным средствам. Транспортные средства там также упоминаются во множественном числе, однако водитель вряд ли решит, что не должен уступать «одному-единственному КамАЗу».