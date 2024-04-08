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Автоэксперт рассказал, можно ли не уступать дорогу единственному пешеходу

Периодически в социальных сетях распространяется информация, что водитель якобы не обязан пропускать пешехода, переходящего дорогу в одиночестве. В таких постах обращают внимание на особенности написания ПДД: они предписывают уступать пешеходам — во множественном числе. Как сообщает «МК», президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал, что расценивать подобную информацию следует как первоапрельскую шутку.

Автоэксперт рассказал, можно ли не уступать дорогу единственному пешеходу
© globallookpress.com

Отвечая на вопрос читателя издания из Калуги, Травин отметил, что некоторые водители принимают подобное за правду и считают: уступать дорогу надо только компании пешеходов. Однако использование множественного числа в ПДД этого не означает — преимущественное право на переход по нерегулируемому переходу есть и у одного человека.

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В пример президент коллегии привел другой случай использования множественного числа в ПДД. Например, где при выезде со второстепенной дороге правила требуют уступать дорогу транспортным средствам. Транспортные средства там также упоминаются во множественном числе, однако водитель вряд ли решит, что не должен уступать «одному-единственному КамАЗу».

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