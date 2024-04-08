Топ-менеджер АвтоВАЗа уверяет, что ресурс вариатора Lada Vesta более 150 тыс. км

Автомобиль Lada Vesta с вариатором может проехать более 150 тыс. км. Об этом сообщает лада.онлайн со ссылкой на директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

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«Мы говорим о гарантийной эксплуатации автомобиля — это 3 года или 100 000 км пробега. Мы тестировали физически автомобили с пробегам 150 тыс. км. И далее нет определенного смысла, потому что это перевалит в 1,5 раза за гарантийное обслуживание. После 150 тыс. км пробега у нас нет никаких замечаний к этим коробкам», — сказал Груненков.

До этого «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.