В России заметно подешевели почти все модели BAIC

В России подешевел почти весь модельный ряд BAIC. Сами цены не изменились, однако китайский автопроизводитель ввел прямые скидки на некоторые модели 2023 года выпуска, в результате чего они стали доступнее на 6,8-9,1%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов BAIC.

© BAIC

Прямые скидки предлагаются для четырех моделей BAIC, среди которых седан BAIC U5 Plus и кроссоверы X3, X55, X7. Дисконт предлагается на все комплектации указанных автомобилей, выпущенных в 2023 году.

Больше всего можно сэкономить при покупке «прошлогодних» BAIC X55 и X7, скидка на которые достигает 250 000 рублей. «Паркетник» BAIC X35 2023 года выпуска стал дешевле на 200 000 рублей. А вот минимальный дисконт в размере 150 000 рублей действует на «прошлогодний» седан BAIC U5 Plus.

© автоновости дня

Что же касается внедорожника BAIC BJ40 и нового кроссовера BAIC X75, продажи которого начались на авторынке РФ в марте этого года, то на них прямая скидка не предлагается.