Моторист объяснил, почему не стоит заливать АИ-92 вместо АИ-95

Некоторые водители считают, что это может принести финансовую выгоду. В действительности низкооктановое топливо не подходит для большинства современных моторов. Не исключены преждевременные поломки двигателя.

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В беседе с njcar.ru моторист профильного автосервиса пояснил, чем чреват переход с бензина АИ-95 на АИ-92. Специалист напомнил, что бензин с низким октановым числом склонен к самопроизвольному воспламенению (детонации) при высоком давлении. Детонация, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния поршней, клапанов и других деталей двигателя.

Моторист посоветовал заливать в бак бензин с октановым числом 95, если применение такого бензина одобрено производителем машины. Проблемы при использовании 92-го бензина обычно возникают на автомобилях со степенью сжатия более 10,5. Теоретически, по словам специалиста, некоторые двигатели могут «есть» бензин АИ-92 вместо 95-го, однако изначально все современные агрегаты проектируются под топливо с более высоким октановым числом. «Переваривать» АИ-92 помогает обычная программная адаптация системы управления двигателем.

Расход бензина АИ-92 также выше, чем АИ-95, примерно на 5−7%. Постоянное применение низкооктанового бензина приводит к снижению ресурса двигателя. В результате реальной экономии не получается.

Ранее, напомним, эксперт пояснил, как распознать недолив бензина. Сейчас это редкая проблема.