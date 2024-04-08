Электрокары эффективно сказываются на сокращении выбросов CO2

Исследование, проведенное учеными из Университета Калифорнии в Беркли, пролило свет на роль электромобилей в уменьшении выбросов углекислого газа в городах. Оно стало первым, что подтвердило влияние перехода на электротранспорт на сокращение уровня городских выбросов CO2, выделяя их среди прочих источников загрязнения воздуха. Электромобили, лишенные выхлопных систем, не производят загрязнителей и парниковых газов, связанных с сгоранием бензина или дизеля. Это значительное снижение выбросов особенно актуально в свете возрастающей доли энергии из возобновляемых источников, что способствует уменьшению углеродного следа электроэнергии в целом, пишет 32CARS.RU.

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В ходе проекта BEACO2N, который включал установку 80 датчиков мониторинга в районе залива Сан-Франциско, ученым удалось точно измерить уровень CO2 и другие вредные вещества. Результаты показали, что с 2018 по 2022 год выбросы CO2 снизились на 1,8% ежегодно, что служит ярким доказательством того, что распространение электромобилей вносит заметный вклад в уменьшение выбросов углерода.

Сокращение выбросов от автомобилей на бензине и дизеле на 2,6% в год подчеркивает важность электрификации транспорта. За пять лет, с 2018 по 2022 год, когда число электромобилей в Калифорнии удвоилось, выбросы CO2 от автомобилей снизились на 13%. Это исследование ясно демонстрирует значительную роль электромобилей в борьбе с климатическими изменениями и подчеркивает необходимость продолжения усилий по сокращению выбросов парниковых газов через продвижение и расширение использования электротранспорта.