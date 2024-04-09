"Москвич" активно ведет подготовку к выпуску автомобилей по полному циклу

В связи с тем, что завод "Москвич" активно ведёт подготовку к выпуску автомобилей по полному циклу, предприятие объявило набор специалистов по ряду специальностей.

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Так, заводу требуются ремонтники по кузову и лакокрасочному покрытию, маляры, слесари механосборочных работ, водители электропогрузчика. Кроме стандартных бонусов официального трудоустройства обещаны скидки на приобретение автомобилей.

Первой моделью, которая будет собираться мелкоузловым методом станет "Москвич 3", включая электрический вариант "Москвич 3е".

Ранее сообщалось, что при повышении локализации сборка будет осуществляться из 900 деталей, в то время как сейчас, при крупноузловой сборке, деталей всего 50.

Ранее стало известно, что "Москвич" принял решение о репозиционировании своей продукции, в результате чего стоимость кроссовера осталась практически такой же, как во время весенней распродажи.