Haval наглядно показал, как повышает качество

В ходе экскурсии для журналистов по производственной площадке на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области представители предприятия поделились дальнейшими планами по расширению производства, а также раскрыли секреты по доводке машин под российские условия эксплуатации. Прежде в лабораторию журналистов не допускали.

© Quto.ru

В ходе экскурсии для автомобильных СМИ заместитель директора департамента управления качеством «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Алексей Комаров объяснил, в чём заключается преимущество Haval над остальными автобрендами из Китая. Впервые была представлена заводская лаборатория, в которой проверяется качество лакокрасочного покрытия и проводится анализ надёжности сварных соединений кузова, каркасов кресел и элементов выхлопной системы.

© Haval

Предприятие Haval, открытое в 2019 году, пока остаётся единственным на территории России, построенным китайской компанией. Это позволяет не просто выпускать автомобили по технологии полного цикла, но и полностью учитывать российские особенности эксплуатации, а также осуществлять тонкую доводку производственных процессов, проводить строгий контроль качества на каждом из этапов сборки. Ничего подобного пока не может предложить ни один китайский конкурент.

Зачем нужна своя лаборатория

На заводе в Тульской области проводятся многочисленные тесты образцов в климатической камере, испытания ЛКП в воде и в камере солевого тумана. В том числе осуществляется проверка качества базового покрытия кузова и полного ЛКП (все слои с лаком) при температуре 46,9 градуса по Цельсию и относительной влажности 98–99% на протяжении 200–480 часов. Также образцы с ЛКП проверяются на изменение цвета – периодические тесты проходит каждый из девяти актуальных оттенков. В камере солевого тумана образцы тестируются на коррозионную стойкость при давлении 1,2 атм и температуре 35 градусов по Цельсию. Катафорезный грунт проходит тесты на протяжении 1 000 часов, а полное лакокрасочное покрытие – на протяжении 24 часов. Для этого на образцах производятся надрезы. По завершении испытаний в солевой камере осуществляется замер окисления в стороны от надрезов.

Также образцы кузова проходят периодическую проверку на эластичность покрытия методом вытягивания шариком. ЛКП проверяют на стойкость кислотой, щёлочью и нагревом. Производятся тесты на пожелтение.

Сварка – это важно

Отдельное внимание уделяется качеству сварных соединений кузова, каркасов кресел и элементов выхлопной системы. Для контроля сварных швов на элементах конструкции делается диагональный разрез. Детали заливаются смолой, а затем шлифуются. Производится химическое травление точек сварки и осуществляются соответствующие измерения.

© Haval

По словам заместителя директора департамента управления качеством «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Алексея Комарова и сотрудников лаборатории, образцы уверенно проходят все заводские испытания, поэтому опасаться за качество ЛКП и сварных швов автомобилей Haval не приходится.

Сколько точно прослужит Haval

В настоящее время предприятие совместно с НАМИ работает над углублённым тестированием на коррозионную стойкость «живой» машины в 12-летнем формате. В тесте участвует автомобиль Haval Dargo, произведённый в России.

© Haval

Результаты тестов с участием Haval Dargo пока находятся в промежуточной стадии, поэтому не разглашаются. Известно лишь, что они соответствуют 12-летней реальной эксплуатации в российских реалиях. Перед тестированием машина не проходила никакой специальной подготовки. Dargo подвергли 127 ускоренным циклам, в ходе каждого из которых помещали в соляную камеру на шесть часов при температуре 37 градусов по Цельсию и относительной влажности 95%. Затем машину отправляли на специальный маршрут длиной 116 км, в том числе с грунтовыми участками. Перед испытанием и после него автомобиль помещали в камеру с 5-процентным раствором NaCl. На кузове сделаны специальные насечки до поверхности металла с повреждением слоя цинка. Тесты позволят всесторонне оценить стойкость ЛКП к повреждениям и агрессивной среде.

© Haval

По словам Комарова, разработанная совместно с НАМИ методика эквивалентна 12-летней реальной эксплуатации машины в условиях Москвы или Санкт-Петербурга. На настоящий момент цикл тестов полностью завершён, ведётся анализ собранных данных. Для углублённого анализа автомобиль будет полностью разобран. Это позволит выявить потенциально проблемные участки и внести коррективы в производственный процесс, если они в принципе потребуются и если «обнаружатся точки для роста».

Как ещё проверяется качество

Представители предприятия подробно рассказали о системе аудита качества. Как выяснилось, контроль производится на каждом из этапов производства. Проверяется сваренный кузов, окрашенный кузов и полностью готовый автомобиль. Каждая выпущенная машина проходит два световых тоннеля и проезжает по тестовому полигону более 1 км.

Проводится и периодический выборочный контроль, в ходе которого автомобиль на протяжении нескольких дней подряд ездит по внешнему треку до 100 км, в том числе по гравию. Осуществляется входной контроль материалов и компонентов. Особое внимание китайский бренд уделяет проверке качества с точки зрения потребителей – через взаимодействие с официальными дилерами.

© Haval

На предприятии раз в смену на специальном стенде проводится полное измерение собранного кузова. Замер осуществляется в автоматическом режиме на протяжении 4–4,5 часов. В ходе проверки измеряется более 2 000 точек по обеим сторонам автомобиля. Качественной считается сборка, при которой 93% точек оказываются в допуске. Максимально возможная погрешность – 0,5 мм на всю длину кузова. Также осуществляется контроль поверхности не по точкам.

Спецподготовка для РФ

© Haval

Специально для эксплуатации в РФ на машинах Haval российское предприятие внедрило ограничитель скорости, пневмоупоры капота, усилило антикоррозионную обработку, увеличило бачок для «омывайки» и ёмкость аккумуляторной батареи. Отдельное внимание уделено адаптации настроек двигателя и подвески под российские условия. Также, в отличие от прочих машин из Китая, автомобили Haval имеют возможность эксплуатации с прицепом: подготовкой и сертификацией тягово-сцепного устройства занимались российские специалисты.

Откуда моторы

© Haval

Совсем недавно, 6 марта 2024 года, на заводе открылся цех по производству двигателей площадью 10 тыс. кв. метров. Пока все моторы собираются исключительно из привозных комплектующих, однако масло в движки заливается уже российское – «синтетика» производства «Лукойл». Каждый из собранных двигателей проходит обязательный «горячий тест» на стенде и ряд проверок на герметичность. Результаты сравниваются с эталонными показателями, после чего движки отправляются склад готовой продукции, а затем устанавливаются на автомобили.

Кстати, ранее мы рассказали, каким образом завод Haval планирует нарастить производство. Уже ведутся работы по подготовке к строительству нового штамповочного цеха.