Доля китайских машин в таксопарках России может вырасти до 75 процентов

Уже в обозримом будущем процент китайских автомобилей и технологий в российских таксопарках может вырасти до 75. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова. По словам Зариповой, это случится, если Госдума одобрит ранее принятый в первом чтении закон о локализации, и все производство авто для таксопарков окажется в руках четырех крупных игроков: Haval, Evolute, «Москвич» и АвтоВАЗ. Между тем у рядовых водителей и независимых экспертов к китайским иномаркам успело накопиться много претензий: прежде всего к не рассчитанным на долгую эксплуатацию и быстро сгорающим двигателям. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Займут две трети

За последнее время таксопарки стали одними из основных потребителей китайских иномарок — за 2023 год их доля там, по данным журнала «Авто.ру», выросла до 30 процентов — в десять раз. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сейчас два наиболее популярных бренда в таксопарках по всей стране — Cherry и Haval. И если по первому какой-никакой консенсус уже сложился (большинство водителей оценивают его положительно), то по второму прийти к единому мнению никак не удается.

«Часть таксопарков считают Haval надежными и устойчивыми машинами, часть, напротив, говорит, что они буквально сыплются, — пояснила Ирина Зарипова. — Вполне вероятно, что это объясняется пока еще слишком маленькими сроками эксплуатации — эти автомобили начали поставлять к нам буквально в прошлом году, и по ним еще не скопилось сколько-нибудь достоверной статистики».

В целом же, отметила собеседница издания, таксопарки китайские авто оценивают все же скорее положительно. Так, недавний опрос Общественного совета показал, что им в основном и отдают преимущество при комплектовании автопарков. На втором месте по популярности, кстати, оказались автомобили отечественные, а вот европейские и американские иномарки выбирали куда реже.

В целом же, по словам Ирины Зариповой, в обозримом будущем количество китайских автомобилей в российских таксопарках будет только расти.

«Если Госдума окончательно одобрит законопроект о локализации в такси, то все производство автомобилей для таксопарков у нас, по сути, сосредоточится в руках четырех крупных игроков — Haval, Evolute, «Москвича» и АвтоВАЗа, — пояснила эксперт. — С учетом того, что три из этих компаний, по сути, занимаются крупноузловой сборкой импортированных автомобилей, три четверти — или 75 процентов — таксопарков так или иначе займут китайские технологии».

Речь, напомним, идет о законопроекте, который даст регионам право самостоятельно устанавливать требования к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. 18 января Госдума приняла его в первом чтении. Как подчеркивал тогда председатель палаты Вячеслав Володин, принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил в разговоре с «Парламентской газетой», что пока не известно, когда закон рассмотрят во втором чтении, однако выразил надежду, что это случится в ближайшее время.

«Никаких доработок там нет, ждем, когда будет рассмотрение, — отметил Кутепов. — Есть, конечно, определенное сопротивление, но я думаю, на принятие закона это никак не повлияет. Инициатива нужная, важная, все ее очень ждут — производственники, другие представители отрасли и так далее».

«До 200 тысяч километров дотягивает один автомобиль из сотни»

В межрегиональном профсоюзе «Таксист» прогноз по увеличению парка китайских авто в целом разделяют. По словам заместителя председателя профсоюза Андрея Попкова, если отечественный производитель не совершит никакой революции, уже в ближайшем будущем доля китайских авто — как оригинальных, так и с перебитыми шильдиками — и безо всяких новых законов может вырасти до 60-70 процентов. И в этом кроется целый ряд проблем.

«Обычно автопарки берут автомобиль с расчетом на то, чтобы он отъездил три года без серьезных капитальных вложений — именно на столько заключаются типовые лизинговые договора, — отметил Попков в разговоре с «Парламентской газетой». — Смогут ли китайские авто столько выдержать — вопрос пока открытый».

Как пояснил эксперт, уже сейчас таксисты массово жалуются на проблемы с движками у иномарок из Поднебесной — в среднем их ресурса хватает на 120-150, максимум на 200 тысяч километров, после чего движки зачастую просто сгорают. И это беда не конкретной модели, а китайского автопарка в целом.

«Почти все китайские авто выпускаются с двигателями малого объема. А чем больше объем, тем больше ресурс, — подчеркнул Андрей Попков. — Больше масла, эффективнее работает газораспределительная система, кривошипно-шатунный механизм, стенки толще и так далее. На маленьких моторах стенки тоньше, турбины хуже — поэтому и изнашиваются они быстрее. Соответственно, ресурс у них — ну 120, ну 150 тысяч километров. Один из ста автомобилей, может быть, способен дотянуть до 200, но не больше того».

Поэтому чего ждать от китайских авто в ближайшее время, пока никто толком не знает. Но предварительно — ничего хорошего.

Есть во всей этой истории и еще один нюанс. Поскольку китайские бренды на российском рынке чувствуют себя более чем вольготно, цена на их продукцию постоянно растет. Так, по данным автомобильного портала «Дром», в 2023 году новые китайские иномарки прибавили в стоимости одиннадцать процентов и сейчас торгуются в среднем в районе трех миллионов рублей. И пока что нет никаких признаков того, что в наступившем году эта динамика сколько-нибудь серьезно изменится. А так как автопарки такси постепенно устаревают, их обновление закономерно обойдется дороже, чем раньше, что выльется в увеличение цен на поездки.

«Вопрос еще и в запчастях, — отметил Попов. — У нас нет заводов, которые выпускали бы запчасти для китайских автомобилей. Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно процентов на 30».