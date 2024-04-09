Эксперт считает, что трекеры скоростного режима снизят число ДТП с самокатами

Трекеры, позволяющие отслеживать нарушения скоростного режима и правил проезда пользователями шеринговых электросамокатов, помогут сократить число ДТП с участием этого транспорта, но будут требовать более частого заряда.

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Такое мнение высказал ТАСС руководитель департамента расследований компании T.Hunter, эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Игорь Бедеров.

Говоря о технологиях, которые могут быть использованы для предупреждения и снижения числа ДТП с электросамокатами, эксперт отметил важность введения механизма верификации пользователей шеринговых устройств, который бы ограничивал доступ к технике людей, не достигших определенного возраста.

"[Нужен контроль] в части нарушения скоростного режима и правил проезда. Для этого потребуется оснастить самокаты активными трекерами, которые, хоть и будут сажать аккумулятор, позволят более точно контролировать перемещения. Датчик столкновения позволит своевременно выявить факт ДТП. Если речь про индивидуальную технику подростка, то нужна система обязательного родительского контроля за перемещением самоката", - отметил он.

Бедеров указал на необходимость создания условий эксплуатации такой техники в городских условиях: выделения зон для проезда и тренировочных площадок.

"Желательно также обязать пользователей самокатов сдавать экзамен ГИБДД. Хотя бы через онлайн-платформу", - заключил он.

В силовых структурах ТАСС ранее сообщали, что использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства, хотя технически это возможно.

По словам представителя силовых структур, практика контроля за скоростью электросамокатов будет нарабатываться. В Москве за 10 месяцев 2023 года произошли 805 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в этих авариях погибли три человека.

Самокаты с ИИ

Управляющий директор технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых в беседе с ТАСС усомнился в перспективах появления беспилотных самокатов: вычисления ИИ на борту транспорта требуют установки оборудования, которое займет слишком много места. Использование нейросети также потребовало бы увеличить энергозатраты.

"Стоимость такого самоката будет в разы выше стоимости обычного электросамоката, и украсть его <....> - проще простого. Даже если все технические ограничения преодолеть - что не будет возможным в ближайшие годы - экономика здесь "не сойдется" ни в какой обозримой перспективе", - добавил он.

Игорь Бедеров в свою очередь указал на то, что самокат требует соблюдения равновесия пилотом и сейчас "трудно представить ИИ, который смог бы управлять им". Эксперт также считает, что города пока не готовы к появлению такой беспилотной техники на улицах.