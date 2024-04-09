Автосалон продал машины из Китая, находящиеся в залоге

С лиц, купивших премиальные электрокары и гибриды из КНР, могут потребовать погашение залоговых обязательств. С проблемами столкнулись клиенты компании Neo Cars. Официальный представитель экспортёра китайских моделей Biulu из г. Чунцин предупредил о залоговых обязательствах.

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Письмо, релиз для прессы и копия доверенности, подтверждающая, что продавец машин Neo Cars имеет задолженность перед китайской компанией Biulu, оказались в распоряжении «Известий». Покупателям премиальных автомобилей рекомендовано проверить их через залоговый реестр.

«Автомобили, проданные или продаваемые компанией ООО „Нео Карс Москва“, ИНН 7 751 193 888, могут находиться в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты. Клиентам, купившим автомобили, находящиеся в залоге, передаётся залоговое право, и с них могут потребовать погашение обязательств. Biulu осуществляет поставки электромобилей, в том числе и для компании ООО „Нео Карс Москва“. На 01.01.2024 ООО „Нео Карс Москва“ имеет задолженность за фактически поставленные автомобили, поэтому часть выставленных на продажу или уже проданных автомобилей имеет действующие залоговые обязательства», — говорится в пресс-релизе компании Biulu.

Также уточняется, что «Нео Карс» запрещено выдавать автомобили, находящиеся в залоге. Готовятся обращение в правоохранительные органы и исковое заявление.

Выяснилось, что на настоящий момент залоговыми являются более 100 автомобилей. Залогодателем выступает компания «Нео Карс Бел», зарегистрированная в Республике Беларусь. Директор «Нео Карс Бел» Анатолий Курушин одновременно является коммерческим директором «Нео Карс Москва». Сам представитель фирмы объясняет ситуацию изменениями таможенного законодательства с 1 апреля. Он подтвердил, что две трети залоговых автомобилей уже проданы. Китайцы требуют переписать всю партию машин на себя, пока российская сторона полностью не погасит задолженность.

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Компания «Нео Карс Москва» поставляет в Россию автомобили марок Li, Voyah, Zeekr, BYD, Yangwang, Hongqi, Polestar и VW. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько пояснил источнику, что, если машины, находящиеся под залогом, были переданы покупателям, в дальнейшем с ними придётся расстаться: обычно суд не признаёт последних добросовестными приобретателями.

Ранее, напомним, эксперты объяснили, что не так с китайскими машинами. «Болячек» по-прежнему очень много.