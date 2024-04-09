Автоэксперт объяснил, какие машины лучше не покупать с механикой

Покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают авто с механической коробкой передач. На втором месте - коробка автомат, на третьем - вариатор, на четвертном - роботизированная коробка передач. Автоэксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, какие машины с механикой лучше не покупать.

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"Однозначно стоит с большой осторожностью относиться к переднеприводному семейству ВАЗ (ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, Lada Priorа) с пробегом на механике. Дело в том, что работоспособность коробки зависит от двух факторов - правильного алгоритма переключения и качества элементов коробки. Как правило, все это у б/ушных ВАЗов страдает. Быстрые и "ударные" переключения приводят к износу синхронизаторов, сбиваются зубцы на муфтах и шестернях - в результате чего переключения начинают сопровождаться скрежещущими звуками, а передачи могут самопроизвольно выскакивать. Это связано еще и с тем, что рычаг механизма переключения фиксируется на корпусе кузова, а мотор с коробкой имеют определенную степень свободы, качаясь на опорах. И чем сильнее они изнашиваются, тем большую нагрузку на механизм коробки передач оказывает мотор. Из-за этого стираются вилки переключения передачи, увеличивается ход рычага КПП. Так что эта коробка требует бережного отношения, даже при попытках активно ускоряться нельзя переключать передачи быстро. Делаем это интеллигентно и не торопясь", - отметил специалист.

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