Изучаем обновленный Exeed VX. Теперь — другое дело

Пятиметровый кроссовер Exeed VX 2024 модельного года получил ряд обновлений.

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Exeed VX в настоящее время является лидером продаж в сегменте больших кроссоверов, он опережает такие модели как Changan Uni-K и Tank 500.

После рестайлинга Exeed VX получил незначительные обновления внешности. Решетка радиатора теперь имеет пять горизонтальных линий вместо трех, были убраны хромированный детали на капоте. Видоизменился передний бампер и форма воздухозаборников, появился обновленный логотип Exeed.

Если передняя часть имеет от своего предшественника отличия, то задняя часть внешне не имеет изменений. Но все же они есть, на заднем бампере появилась вставка из черного пластика, а также новый спойлер, были обновлены и колеса.

Основная масса изменений приходится на салон. Стоит только открыть дверь кроссовера и сразу бросается в глаза салон, отделанный натуральной кожей и деревом. Переднее пассажирское сиденье получило подставку для ног и раскладывается до лежачего положения. Имеются и функции вентиляции и массажа.

Главным обновлением стало то, что кроссовер Exeed VX стал доступен в шестиместном исполнении салона с раздельными сиденьями установленными во втором ряду. При этом все сиденья оснащены электроприводом.

Передняя панель состоит из трех дисплеев, это панель приборов, центральный блок управления основными функциями автомобиля и отдельный дисплей для пассажира, на котором можно посмотреть фильмы или послушать музыку. Селектор переключения передач теперь находится на рулевой колонке.

Exeed VX комплектуется 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия семиступенчатая роботизированная или восьмиступенчатый «автомат». Стоимость нового кроссовера заявлена от 6 500 000 рублей.