Эксперт провел анализ и дал советы по выбору Hyundai ix35 с пробегом

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о лучших кроссоверах стоимостью до 1,2 млн рублей на рынке. Один из них - Hyundai ix35, у которого много достоинств, но также есть ряд моментов, требующих повышенного внимания при покупке.

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За указанный бюджет на рынке можно найти кроссовер в возрасте 10-11 лет и пробегом около 150 тысяч км. К преимуществам модели эксперт относит крепкую подвеску, малое количество мелких поломок, надёжный гидроавтомат A6MF1 с ресурсом до 250 тысяч км при бережной эксплуатации (отсутствие ударных нагрузок, своевременная замена масла).

"Больше сомнений вызывает двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.), склонный к задирам в нижней части цилиндров и на юбках поршней. Задиры возникают по разным причинам. При критических повреждениях ремонт тянет на трехзначную сумму. Однако 90% моторов эта напасть благополучно минует, они спокойно ходят свои 300 тысяч км. Прочих существенных недостатков, в общем, нет - кроме возрастного угара масла", - рассказал Зиновьев.

Ранее "РГ" писала о сложностях выбора авто с "роботом", назвав модели с таким типом трансмиссии, которые наименее удачны.