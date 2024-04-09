Названы лучшие автомобили для поездок на дачу

С наступлением дачного сезона граждане стали присматриваться к автомобилям, которые не только вместительны, но и имеют характеристики, отвечающие требованиям, для эксплуатации транспортного средства за пределами города.

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Отечественный автомобиль LADA Niva является лидером продаж среди граждан, имеющих загородную недвижимости. Классический внедорожник имеет отличную проходимость, вместительный багажник и салон. Также автомобиль довольно доступен по цене, стоимость находится в переделах от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.

LADA Niva комплектуется 1,7-литовым бензиновым мотором, мощностью 80 лошадиных сил, привод полный, коробка передач механическая.

Haval M6 также является неплохим вариантом для перевозки рассады на дачу в условиях бездорожья. Кроссовер имеет вместительный багажник и просторный салон, при сложении заднего ряда сидений, объем багажного отделения можно увеличить до 1 700 литров.

Кроссовер Haval M6 комплектуется 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 143 л.с., трансмиссия шестиступнчатая механическая или роботизированная. Стоимость Haval M6 заявлена от 1 979 000 рублей.

Отечественный универсал LADA Vesta также вошел в список лидеров по популярности среди дачников. Данный автомобиль подойдет только для эксплуатации по ровному асфальту. Все дело в том, что LADA Vesta имеет небольшой дорожный просвет в 178 мм. Объем багажного отделения составляет 480 литров, но при сложении заднего ряда сидений он может быть увеличен до 825 литров.

LADA Vesta комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. с механической коробкой передач. Также предлагается и более дорогой вариант с 1,8-литровым 106-сильным бензиновым мотором и вариаторной трансмиссией. Стоимость LADA Vesta начинается от 1 329 900 рублей.

Также стоит рассмотреть и такие автомобили как Great Wall Poer KingKong и Evolute i-Space, который являются идеальными вариантами для эксплуатации за городом.