Эксперт перечислил шинные бренды, которые сменили или сменят название

В новом материале о летних шинах эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев коснулся ряда интересных вопросов – например, он рассказал, что происходит с ценами на рынке, а также о том, как правильно выбрать шины этой весной. Одним из нюансов нынешней «шинной реальности» является тот факт, что многие производители, оставшись по сути прежними, ибо выпускают те же (ну или почти те же) шины, сменили вывеску.

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С «антисанкционным» ребрендингом в наше время не сталкивался только житель окраины самой глухой деревушки (да и он уже ходит во «Вкусно и точку»), однако детально понять, какое из новоявленных названий в шинном магазине соответствует прежнему хорошо известному бренду, не всегда удается. Помогаем разобраться с этим.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: