Эксперт рассказал, насколько дороже будет "Гранта" с АКПП

«За рулем» уже писал, что АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей семейства Lada Granta с классической автоматической трансмиссией. Из ограниченной партии в 5 тыс. таких машин около 500 машин зарезервируют для обеспечения людей с ограниченными возможностями (в рамках соцконтракта), остальные поступят в открытую продажу.

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Гидромеханическая 4-ступка Jatco JF414E нам хорошо известна, никаких конструктивных изменений в нее внесено не было. Просто на АВТОВАЗе проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство. Ну а что потом, когда этот запас иссякнет?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»: