Китайские машины займут 75% в таксопарках

Скоро на долю техники из Поднебесной придётся до 75% от числа всех машин. Три крупных игрока в сфере такси уже переключились на китайские автомобили. В случае принятия закона о локализации такси пирог поделят между собой четыре производителя: Haval, Evolute, «Москвич» и АвтоВАЗ.

О фактическом захвате таксопарков машинами из Поднебесной сообщила «Парламентской газете» председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова. Согласно её прогнозам, скоро доля такой техники достигнет 75%. За 2023 год доля китайских машин в таксопарках выросла до 30% — в 10 раз. В настоящее время активнее всего используются машины двух марок — Chery и Haval. Таксопарки опыт применения китайской техники оценивают в основном положительно. Отечественные машины сохраняют за собой второе место по популярности.

Ирина Зарипова пояснила, что в случае окончательного принятия закона о локализации машин такси львиная доля техники в таксопарках станет китайской: это будет продукция брендов Haval, Evolute, «Москвич» и Lada, каждый из которых использует китайские технологии.

В межрегиональном профсоюзе «Таксист» также считают, что доля «китайцев» в таксопарках продолжит увеличиваться и скоро дойдёт до 60−70%. Смогут ли китайские машины эксплуатироваться на протяжении стандартных трёх лет, пока неясно. Таксисты жалуются на нограниченный ресурс: в среднем автомобилей хватает на 120−150, максимум 200 тыс. км. При этом до последней цифры доезжает один автомобиль из 100.

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