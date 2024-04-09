В Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

Причина — технический сбой в работе информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Там добавили, что специалисты занимаются устранением последствий произошедшего. В ведомстве пообещали продлить время работы подразделений Госавтоинспекции, чтобы принять все обращения. Ранее стало известно о масштабном сбое в базах данных ГИБДД. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что он был обусловлен переходом на новое программное обеспечение.