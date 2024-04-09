Таксисты негативно оценили ресурс китайских машин

Согласно прогнозам, доля китайских автомобилей и технологий в российских таксопарках может вырасти до 75% в ближайшем будущем. Об этом рассказала председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова.

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Это возможно при условии, что Госдума утвердит закон о локализации и все производство автомобилей для таксопарков окажется в руках четырех крупных компаний: Haval, Evolute, «Москвича» и АВТОВАЗа.

У таксистов и экспертов накопилось много претензий к китайским машинам. За последнее время доля китайских авто в таксопарках выросла до 30% за 2023 год.

Обычно таксопарки выбирают автомобили с учетом того, чтобы они могли без серьезных вложений прослужить три года – на такой срок заключаются типовые лизинговые договора. Однако в случае китайских автомобилей вопрос о их долговечности остается открытым.

Сейчас в таксопарках по всей стране самые популярные бренды – Chery и Haval. И если по первому мнение уже сложилось (большинство водителей оценивают его положительно), то по второму есть разные высказывания.

Некоторые таксопарки считают машины Haval надежными, в то время как другие утверждают, что они подвержены быстрому износу. Но достаточной статистики на этот счет ещё нет.

Согласно словам заместителя председателя профсоюза таксистов Андрея Попкова, уже сейчас многие таксисты жалуются на проблемы с двигателями у китайских иномарок – в среднем они служат 120-150 тысяч километров, а максимум – 200 тысяч, после чего просто сгорают. Это является проблемой не отдельных моделей, а всего китайского автопарка.

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Основная причина этой проблемы, по мнению эксперта, в том, что почти все китайские автомобили оснащены малолитражными двигателями. С увеличением объема двигателя растет его ресурс – различные системы работают эффективнее. На малых двигателях стенки двигателя тоньше, турбины менее эффективны, что приводит к их быстрому износу.