Все пикапы Tesla Cybertruck раскуплены до 2025-го года

Tesla объявила, что новые заказы на электрический пикап Cybertruck, размещенные сейчас, не будут выполнены до 2025 года. Как пишет Тарантас Ньюс, после ряда задержек, производство Cybertruck было наконец запущено осенью прошлого года, и лишь небольшое количество покупателей смогло получить свои автомобили до конца года. В то время как ожидалось, что большая часть заказов будет выполнена в 2024 году, официальный сайт Tesla в США ранее предполагал, что заказы, размещенные сейчас, будут выполнены до конца текущего года.

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Однако, согласно последним обновлениям на сайте Tesla, теперь исполнение новых заказов откладывается до 2025 года, без конкретизации сроков ожидания в следующем году. Касается это модификаций Cyberbeast стоимостью 99 990 долларов и полноприводного варианта стоимостью 79 990 долларов.

Тем не менее, поклонники марки всё еще имеют возможность получить пикап в текущем году благодаря ожидаемому запуску заднеприводного Cybertruck начального уровня, о котором пока известно немного, кроме его стоимости в 60 990 долларов и способности разгоняться до 60 миль в час за 6,5 секунды, имея при этом запас хода в 250 миль на одном заряде. Сообщается, что у Tesla уже более 2 млн предварительных заказов на Cybertruck. Компания ранее утверждала, что их завод в Остине, штат Техас, сможет выпускать до 250 тыс. электромобилей ежегодно на полной мощности, что, однако, не произойдет до 2025 года.