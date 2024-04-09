Раскрыты способы защиты самых уязвимых для ржавчины мест кузова

Почему же машина ржавеет изнутри? В таких местах, как пороги, лонжероны, двери надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Из-за вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. На голый металл попадает влага, несущая кислород, и появляется ржавчина.

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Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

- Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки — в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри — особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги — навалом.

То же происходит и в дверях, в нижней части порогов, пояснил специалист. Во всех полостях есть дренажные отверстия для слива воды, но они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить появление ржавчины является регулярная прочистка дренажа, отметил Колодочкин.

Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно, рассказал эксперт. Это можно сделать с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива — простой самодельный распылитель.

Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, в летнее время.

Работы с мастиками на днище являются более трудоемкими. Их нужно качественно сделать однажды, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.