Вспоминаем безумные соревнования Fast Masters, в которых уничтожали Jaguar XJ220

Представьте себе чемпионат, в котором легендарные гонщики, ушедшие на пенсию, сражаются друг с другом на крошечной трассе за рулем одинаковых и очень дорогих Jaguar XJ220 стоимостью 1,3 миллиона долларов.

© Carakoom

А ещё представьте, что гоночная серия существовала всего несколько недель летом, когда вы могли посмотреть, как гонщики пытаются всеми силами получить главный приз в 100 000 долларов.

В 1993 году такая серия действительно существовала и называлась Fast Masters.

Fast Masters, по сути, представляла собой гоночный продукт, созданный для телевидения, который существовал на протяжении лишь шести недель летом 1993 года.

Все шесть соревнований проходили на одном и том же месте — на Indianapolis Raceway Park (овал длиной чуть больше 1 километра). Все гоночные болиды представляли собой Jaguar XJ220, доработанные Tom Walkinshaw Racing. Главным спонсором выступил Havoline.

Чтобы сделать ситуацию еще более дикой, серия была ограничена гонщиками в возрасте 50 лет и старше. Среди них были легенды IndyCar, Формулы 1, NASCAR или гонок на выносливость — такие люди, как Пол Ньюман, Дерек Белл, Анри Пескароло, Роджер Уорд, Парнелли Джонс и Бобби Ансер.

Терри Лингнер, один из продюсеров шоу, рассказал, что основной целью Fast Masters было создание привлекательного телешоу.

«Меня поразила мысль о том, что Бобби Эллисоны, Петти и Пирсоны со всего мира все еще могут дать жару на гонках. Почему бы не устроить субботнюю гонку для парней старше 45?», — сказал он.

Изначально предполагалось, что гонки пройдут на 10 разных треках, но затем всё было урезано до 6 гонок на одной лишь трассе, что могло бы легче увлечь зрителей и привлечь на трассу некоторых местных жителей.

Далее нужно было найти автомобили для соревнований. Терри Лингнер в то время рассматривал возможность проведения гоночной серии на миниатюрных автомобилях, но ему не удалось убедить этих старших водителей сесть за руль чего-то, что, по сути, представляло собой голое шасси с прикрепленными к нему крыльями.

В конечном счёте выбор пал на 12 гоночный Jaguar XJ220, отправленных в Америку компанией Tom Wakinshow Racing.

Indianapolis Raceway Park выбрали в качестве единственного трека для соревнований по множеству причин. Во-первых, это очень маленькая трасса, поэтому гонщики не смогут набрать достаточную скорость, чтобы серьезно навредить себе.

Кроме того, трасса уже была оборудована кабелями телекамер для трансляции мероприятий, таким образом подготовка к соревнованиям занимала намного меньше времени.

Призовой фонд в 100 000 долларов убедил множество невероятных гонщиков согласиться на участие, но привлечение актера и гонщика Пола Ньюмана действительно помогло шоу добиться успеха.

Первое соревнование состоялось в субботу, 19 июня, и включало три этапа: одну гонку на 10 кругов на овале, одну гонку на 10 кругов на трассе сложной конфигурации (так называемый «ровал») и одну финальную гонку, состоящую из шести кругов на овале, за которыми следуют шесть кругов на «ровале».

Для участия в соревновании были выбраны десять гонщиков, но стартовали только девять, потому что Гэри Беттенхаузен попал в аварию на тренировке, сильно повредив свой автомобиль.

Ко второму кругу первого заезда несколько автомобилей устроили массовую аварию прямо на стартовом отрезке.

Именно таким был Fast Masters, который быстро получил прозвище Crash Masters. Каждую неделю в серию набиралось несколько новых водителей, но автомобилей становилось всё меньше из-за постоянных аварий.

Финальная гонка чемпионата состоялась в субботу, 21 августа. Десять гонщиков, хорошо выступивших в предыдущих гонках, вышли в финал, где приняли участие в гонках на время, а затем в двух гонках по восемь кругов.

В первом заезде участвовали нечетные участники, а во втором — четные. Три первых места каждого заезда перешли в заключительный этап из 12 кругов.

Победителем стал Бобби Унсер, получив приз в размере 100 000 долларов. Это было больше денег, чем заработал победитель Daytona 24 в следующем году.

Как вы можете себе представить, дикий, чудесный эксперимент Fast Masters был завершен в том же году. Он стал чертовски дорогим, а Jaguar закончил участвовать в гонках в Америке, и не было абсолютно никакой возможности, чтобы какой-либо другой автопроизводитель в здравом уме стал бы подвергать свои машины такому насилию.

Но пока Fast Masters существовал, он был потрясающе увлекательным, поскольку это были одни из самых диких и дурацких гонок в истории мирового автоспорта.