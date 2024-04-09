BYD зарабатывает 115 000 рублей с каждого проданного автомобиля

Средняя прибыль BYD на каждый проданный автомобиль составляет 9 тыс. юаней, это около 115 тыс. рублей или 1 250 долларов. В то же время компания Tesla на каждой проданной модели зарабатывает 8 250 долларов (764 тыс. рублей). Об этом сообщает портал Speedme со ссылкой на статистику Late Finance. Цель китайской компании заключается в том, чтобы завоевать долю рынка, а не увеличить прибыль.

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Это можно назвать хитрым восточным подходом: автомобили борются за каждого покупателя в бюджетном ценовом сегменте, тем самым повышается количество проданных машин, увеличивается количество поклонников, клиентов, повышается лояльность и узнаваемость.

На китайском рынке с прошлого года идёт ценовая война — производители снижают цены, чтобы привлечь покупателей. На территории КНР насчитывается более 100 локальных брендов, рынок переполнен. Среди электромобилей в Поднебесной лидирует BYD, заметно опережая конкурентов. В 2023 году производитель продал 2,7 млн автомобилей. Второе место в Китае заняла Tesla с показателем чуть более 600 тыс. машин. BYD удалось продать столько транспорта благодаря низким ценам.

Несмотря на то, что за один автомобиль производитель получает всего 9 тыс. юаней, из-за огромного количества проданных машин, BYD увеличил свой доход по сравнению с прошлыми годами — в восемь раз по сравнению с 2019 годом.

При этом в Европе автомобили BYD не приглянулись автомобилистам. О невысоком качестве автомобилей марки сообщил сайт insideevs.com. По данным источника, на европейских складах скопилось большое количество нераспроданных электрокаров. Покупатели предпочитают не связываться с машинами из Поднебесной из-за многочисленных проблем с качеством продукции. Те же проблемы возникают и на других рынка — на Ближнем Востоке и в Южной Азии.