Стало теплее – заливаем воду вместо омывайки?

Весенние перепады температур сказываются на эксплуатации автомобиля самым неожиданным образом – и особенно попасть на подобный сюрприз рискуют малоопытные водители. Впрочем, и бывалым «За рулем» рекомендует заглянуть в свой новый материал, чтобы лишний раз подумать... Например, что лить в бачок омывателя? Тут нужно помнить о трех моментах.

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Во-первых, если даже днем на улице уверенный плюс, это не значит, что ночью не будет заморозков. Поэтому не стоит заливать что-то легко замерзающее в бачок в первые солнечные деньки. Рискуете попасть в банальную ситуацию: выезжаем со двора с замерзшим бачком, а на улице – месиво, тут же оказывающееся на стекле, которое нечем ополоснуть.

Во-вторых, оказавшись на трассе с сильно разбавленной водой зимней незамерзайкой, вы попадаете под другой риск: при попытке омыть стекло жидкость пройдет по магистралям, но, попав на стекло, тут же замерзнет. Итог: вы летите на скорости под сотню и ничего не видите.