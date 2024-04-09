Продажи летних шин активно растут

За один лишь март реализация выросла в пять раз к февралю, в начале апреля спрос продолжил увеличиваться. Средняя стоимость покрышек при этом сохраняет стабильность. Ассортимент представленной в продаже продукции расширяется.

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О значительном росте продаж в России летних шин сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования «Авито». Продажи текущего года на 21% превзошли показатели предыдущего.

На платформе заметили, что реализация подержанных шин выросла в 5,4 раза к февралю, а год к году впервые за последние годы снизилась на 10%. Это связано с переключением внимания покупателей на новые изделия: водители всё чаще предпочитают купить не подержанные европейские покрышки, а новые китайские или южнокорейские по той же цене.

В течение первой недели апреля продажи летних шин на «Авито» продолжили расти: новые шины покупали активнее на 26%, а подержанные – на 27%. Средняя стоимость в апреле стала ниже по сравнению с концом марта: на 7,4% – подержанных (11,4 тыс. руб.) и на 2% – новых шин (34,3 тыс. руб.). Самыми популярными стали шины азиатских производителей. 8,7% продаж пришлись на Triangle, 7,9% – на Pirelli, а 5,5% – на Kumho.

Ранее, напомним, стало известно, что каждый второй автолюбитель выбирает российские шины. Обнародованы результаты исследования.